COVID-19 : hausse des cas actifs en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien

Le nombre de cas actifs est à la hausse, tant en Outaouais qu’à Ottawa et dans l'est ontarien, lundi, selon les plus récentes mises à jour des autorités de santé.

Le dernier bilan fourni par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, vendredi, faisait état de 62 cas actifs. Trois jours plus tard, ce nombre grimpe désormais à 82.

Depuis vendredi, 48 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés par la santé publique régionale, portant le total à 12 765 cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ne rapporte toutefois aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19, lundi.

Le bilan des décès reste quant à lui stable à 215.

Dans son ensemble, le Québec compte 376 infections supplémentaires signalées au cours des dernières 24 heures. Un décès s’ajoute également au bilan des autorités de santé provinciales.

Le nombre d’hospitalisations augmente de 12 pour un total de 99 dans l’ensemble de la province, dont 31 personnes sont aux soins intensifs.

22 cas de plus dans la capitale fédérale

Le nombre de cas confirmés à Ottawa se chiffre désormais à 28 140, alors que 22 infections s’ajoutent lundi.

Ainsi, le nombre de cas actifs passe à 165, soit 16 de plus que la journée précédente.

Toujours aucun décès supplémentaire n’est recensé par Santé publique Ottawa (SPO). Il y a 593 décès attribuables à la COVID-19 qui sont survenus dans la capitale fédérale.

Au niveau des hospitalisations, cinq personnes atteintes de la maladie reçoivent des soins dans un établissement de santé. L’une d’entre elles, dans la vingtaine, se trouve dans une unité de soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa cumule trois éclosions sur son territoire.

En matière de vaccination, SPOSanté publique Ottawa indique, lundi, qu’à ce jour, 85 % des résidents d’Ottawa âgés de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose et 78 % en ont reçu deux.

Six cas de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, trois cas actifs de plus sont rapportés ce lundi. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) en compte actuellement 16 sur son territoire.

Depuis vendredi, six cas se sont ajoutés au bilan du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , portant le total de cas recensés dans l'est ontarien depuis le début de la pandémie à 4797 personnes.

Une personne est actuellement aux soins intensifs en raison de la COVID-19. En revanche, l'éclosion rapportée la semaine dernière dans un service de garde d'enfants est terminée.

Le bilan des décès reste le même, avec 112 victimes de la pandémie jusqu'ici.

À l'échelle provinciale, l’Ontario signale quant à elle 639 nouveaux cas de COVID-19. Il s’agit d’un bilan en baisse comparativement aux 722 cas recensés dimanche. Parmi les nouvelles infections confirmées lundi, 515 personnes sont non vaccinées, partiellement immunisées ou ont un statut vaccinal inconnu.