58 cas de COVID-19 depuis samedi, la majorité dans la région de Moncton

Parmi ces personnes, 85 % n'étaient pas pleinement vaccinées.

Moncton (zone 1) : 30 cas

Saint-Jean (zone 2) : 4 cas

Fredericton (zone 3) : 16 cas

Edmundston (zone 4) : 1 cas

Bathurst (zone 6) : 1 cas

Miramichi (zone 7) : 6 cas

Il y a 173 cas actifs dans la province actuellement. Trois personnes sont hospitalisées. Dans une déclaration écrite, la PDGprésident-directeur général du réseau de santé Vitalité France Desrosiers affirme que pour le moment, la situation est stable dans ses établissements de santé.

Pour le moment, les plus récents cas de la COVID-19 rapportés au Nouveau-Brunswick semblent avoir peu d’impact sur le système hospitalier de la province en termes d’hospitalisation et de patients admis aux soins intensifs qui demeurent faibles. Nous continuons à suivre la situation de très près et demeurons à un niveau d’alerte élevé avec des mesures sanitaires qui sont en place dans tous les points de service du Réseau de santé Vitalité afin de limiter la propagation du virus et d’assurer la sécurité des patients, des visiteurs, des employés et des médecins , déclare Mme Desrosiers.

Éclosion à la prison de Shediac

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique confirme que quatre cas de COVID-19 ont été détectés au Centre correctionnel régional du Sud-Est à Shediac.

Des employés et des détenus sont touchés par l'éclosion de COVID-19. Photo : Radio-Canada

Selon une porte-parole du ministère, les cas touchent des employés et des détenus. Le premier cas a été décelé vendredi et l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions a été dépêchée sur les lieux, précise Coreen Enos dans un courriel.

Les employés et les détenus ont subi des tests de dépistage. La santé publique a ensuite déclaré une éclosion dans l'établissement.

Les mouvements des détenus à l'intérieur de la prison sont restreints pour limiter la transmission de la maladie indique Mme Enos.

Selon le ministère, un plan est en place pour assurer les services au centre correctionnel et du personnel d'autres établissements sera appelé au besoin.

Les comparutions en cour des détenus seront tenues de façon virtuelle jusqu'à nouvel ordre.

Appel à la vaccination

La médecin-hygiéniste en chef adjointe, la Dre Cristin Muecke, presse la population à recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Le virus est présent dans toutes les régions de la province, et vous pourriez ne pas toujours savoir si vous avez été exposés. Si vous présentez des symptômes, vous devriez présumer que vous avez la COVID-19 et subir un test de dépistage, en particulier si vous n’êtes pas pleinement vaccinés , déclare-t-elle.

En date de lundi, 72,7 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus étaient pleinement vaccinés et 84 % ont reçu au moins une dose.

Des cliniques de vaccination sans rendez-vous qui administreront le vaccin de Pfizer-BioNTech auront lieu, lundi, aux endroits suivants :

Colisée de Moncton, de 13 h à 17 h;

Légion de Sussex, de 18 h à 19 h;

Club Lions de Pennfield, de 18 h à 19 h.

Des cliniques de vaccination sans rendez-vous auront lieu mardi aux endroits suivants :

Woodstock, Ayr Motor Centre, de 14 h à 20 h;

Oromocto, Hazen Park Centre, de 14 h à 20 h;

Miramichi, édifice de l’exposition de Miramichi, de 16 h à 19 h;

Petitcodiac, Légion royale canadienne, de 9 h à 17 h;

Shippagan, Centre des congrès de la Péninsule acadienne, de 8 h 30 à 12 h 30.

Il est également possible de prendre rendez-vous pour un vaccin par l’entremise d’une pharmacie participante ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon.

Avec des informations de CBC et de Nicolas Steinbach