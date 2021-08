Une rentrée en présentiel pour les cégépiens de l'Est-du-Québec

Si bon nombre d'étudiants étaient fatigués des cours en ligne, la pandémie ne les a pas décourager à poursuivre leurs études.

Le Cégep de Rimouski accueille cette session 2730 étudiants, soit un record depuis 2017. Par rapport à l'année dernière, ça représente une centaine d'étudiants supplémentaires.

Le directeur général du cégep de Rimouski, François Dornier, admet avoir été émotif en voyant les étudiants entrer au cégep lundi matin.

François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski, affirme avoir un plan en cas de retour à l'enseignement virtuel, mais espère ne pas avoir à l'utiliser (archives). Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Le Cégep de Baie-Comeau prévoit aussi une hausse des inscriptions à l'enseignement régulier cette année.

En date du 20 août, 667 étudiants et étudiantes sont inscrits. L'an dernier, ils étaient un peu moins de 600 le 20 septembre, date de lecture officielle des inscriptions par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Des consignes attendues

Les étudiants pourront suivre leurs cours en présentiel, mais ils devront porter le masque à l'intérieur des murs du cégep. Les activités intérieures pourront également reprendre, les services de cafétéria sont ouverts et les étudiants peuvent circuler normalement, en respectant la distanciation physique.

Cependant, les directions attendent encore les consignes de la santé publique en cas d'éclosion de COVID-19.

Actuellement, le variant Delta, c'est un inconnu donc on ne sait pas quel impact ça va avoir sur le bon fonctionnement de nos activités , explique M. Dornier.

On attend encore de la part de la santé publique des balises précises, un protocole en cas d'éclosion. On a quelques éléments, c'est un peu incomplet pour l'instant, mais on comprend qu'ils y travaillent , ajoute-t-il.

Par ailleurs, l’autocar Vacc-I-Express effectue actuellement une tournée des cégeps du Bas-Saint-Laurent, pour permettre aux étudiants d'obtenir leur première ou deuxième dose le plus rapidement possible.

Plus de soutien pour les étudiants

M. Dornier précise que les ressources aux étudiants ont été bonifiées afin d'accompagner ceux et celles qui pourraient éprouver des difficultés, après un an et demi de pandémie.

La capacité de répondre aux élèves en difficulté est là, elle est augmentée et l'offre est beaucoup plus souple qu'elle a pu l'être par le passé. On a plus de personnes dédiées à cette fonction-là qu'on en a jamais eu. Une citation de :François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

C'est un travail d'équipe, de l'enseignant aux aides pédagogiques individuels aux conseillers en orientation aux psychologues... Si on compte les enseignants, c'est plusieurs centaines de personnes, mais l'équipe comme telle pour le soutien aux étudiants, on parle de plusieurs dizaines de personnes , précise-t-il.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse