Les candidats libéraux en l’Outaouais vantent leur bilan et prônent la continuité

Lors d’un point de presse, Steven MacKinnon, député sortant et candidat dans Gatineau, Stéphane Lauzon, député sortant et candidat dans Argenteuil-La-Petite-Nation et Greg Fergus, député sortant et candidat dans Hull-Aylmer, étaient accompagnés de la nouvelle recrue Sophie Chatel qui souhaite remplacer Will Amos dans la circonscription de Pontiac.

Les quatre candidats se sont dits fiers de présenter un bilan solide, avec de grands projets qui ont vu le jour malgré la pandémie.

Parmi les priorités des quatre candidats, on compte notamment les infrastructures de transports et les immeubles fédéraux, ainsi que la lutte contre les changements climatiques.

Ils disent aussi vouloir continuer de revendiquer des modifications à la Loi sur la capitale nationale pour accroître la protection du Parc de la Gatineau et assurer un rôle étoffé de la Commission de la capitale nationale en matière de transport interprovincial .

Non seulement, notre équipe de l’Outaouais a un excellent bilan, mais on a un plan ambitieux pour l’avenir et une vision inclusive pour tous les Canadiens. C’est au cœur de nos engagements pour les gens de la région , a soutenu Greg Fergus, par voie de communiqué.

Nos réalisations locales et régionales démontrent que nous avons été à l’avant-plan du développement économique des communautés, des entreprises et des organismes , a déclaré M. Lauzon. Le bilan de nos investissements parle de lui-même. Et ce travail de terrain, il faut le poursuivre. Nous ne pouvons nous permettre de reculer à ce moment si crucial de notre histoire.

Le député MacKinnon promet quant à lui de continuer d’investir dans notre région tant pour améliorer nos infrastructures de transports, comme le réseau de transport en commun et les ponts existants et futurs, ainsi que nos immeubles et infrastructures fédéraux.