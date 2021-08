Un épidémiologiste démissionne de la Table scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario

Le professeur d'épidémiologie à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto a annoncé qu'il se retirerait de la Table sur Twitter lundi matin, publiant une lettre de démission qu'il a envoyée au coprésident du comité scientifique, le Dr Adalsteinn Brown.

David Fisman a déclaré que même s'il avait des émotions mitigées à propos de sa démission, il s'était opposé publiquement à plusieurs reprises aux directives de la Table , et a ajouté que l'Ontario avait besoin d'un système de santé publique indépendant de la politique .

Je me sens de plus en plus mal à l'aise avec le fait que les considérations politiques semblent influencer les conclusions de la Table, ou du moins à quel point ces conclusions sont partagées de manière transparente avec le public , a écrit David Fisman.

La lettre ne contenait cependant aucun détail sur les prétendues considérations politiques. L'épidémiologiste a déjà été retiré de la liste des membres sur le site web de la Table.

Une modélisation pour l'automne retardée?

Sa démission survient deux jours après qu'il a tweeté que la Table scientifique avait fait un travail de modélisation important qui projette un automne sombre . Il a aussi laissé entendre que sa publication avait été intentionnellement retardée.

Je ne comprends pas pourquoi ils ne publient pas cela. Il est important que les gens comprennent ce qui les attend et quels sont les enjeux , a-t-il écrit.

La Table réfute les propos de David Fisman

La Table a fermement réfuté le fait qu'elle dissimule délibérément des projections pour l'automne. Dans une série de tweets sur son compte officiel, elle clarifie sa position : Il semble y avoir des rumeurs selon lesquelles la Table de consultation scientifique retient une modélisation de COVID-19 pour l'automne. Pour être absolument clair, ce n'est pas vrai.

La Table a aussi expliqué qu’elle travaillait actuellement à comprendre comment la COVID-19 pourrait affecter l'Ontario dans les mois à venir , ce qui implique l'intégration et l'examen de nombreux modèles réalisés par de nombreuses équipes jusqu'à ce qu'il y ait un consensus scientifique raisonnable .

De nombreux travaux mathématiques et scientifiques sont nécessaires pour générer un consensus de modélisation sur lequel les Ontariens peuvent compter; nous agissons rapidement, mais pas prématurément , a-t-elle ajouté.

Les dernières données de modélisation de la Table de consultation scientifique sur la COVID-19 ont été rendues publiques le 10 juin. Les projections indiquaient qu'une quatrième vague causée par le variant Delta était peu probable, car les cas positifs de COVID-19 en Ontario ont continué de baisser fortement .

Cependant, les principales conclusions de la modélisation soulignaient que le variant Delta serait probablement la forme dominante du virus au cours de l'été et pourrait être plus dangereux que les variants qui ont entraîné les vagues précédentes de la pandémie.

David Fisman a été un critique virulent du gouvernement Ford et de bon nombre de ses hauts responsables de la santé publique et a été l'un des premiers défenseurs de l'hypothèse selon laquelle le virus est principalement transmis par les aérosols.