Un nouveau cas de COVID-19 dans Manicouagan

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord enregistre un nouveau cas de COVID-19 lundi dans la MRC de Manicouagan.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , il n'y a qu'un seul cas actif dans la région.

Un cas attribué par erreur à la Côte-Nord figure toujours dans le bilan des 591 cas du virus recensés dans la région depuis le début de la pandémie. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux assure que ce cas sera retiré du bilan prochainement.

En date du 18 août, le trois quarts des Nord-Côtiers de 12 ans et plus étaient adéquatement vaccinés et 83 % avaient reçu au moins une dose.

Des cliniques de vaccination sans rendez-vous sont ouvertes aux Escoumins, à Forestville et à Baie-Comeau lundi.

À l’échelle provinciale, 376 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire lié à la maladie sont recensés lundi.