COVID-19 et aérosols : la ventilation dans la mire des milieux de travail

Shawn Stone, président de la compagnie torontoise de distribution de produits électroniques International Electronic Components Inc. qui dessert le secteur des soins de santé, veut mettre en place un nouveau système de ventilation dans son entreprise.

Malgré la mise en place de mesures de prévention, lui et trois de ses employés ont contracté la COVID-19 au printemps dernier, alors que leur entreprise, un commerce essentiel, est restée ouverte.

Shawn Stone n'a pas attendu d'autres directives gouvernementales avant d'installer de meilleurs systèmes de filtration de l'air dans ses bureaux après une éclosion au printemps dernier. Photo : CBC / Sarah Bridge

L'un d'entre eux était vraiment, vraiment malade , affirme M. Stone.

Ils se sont rétablis depuis, mais une expérience comme celle-là peut vous réveiller , ajoute-t-il.

M. Stone s'est depuis intéressé aux aérosols, ces minuscules particules qui pénètrent les voies respiratoires et que l'on croit maintenant être une forme clé de transmission du coronavirus. La COVID-19 est une maladie qui peut se transmettre via les aérosols, et nous devons nous en protéger, je pense, plus que tout autre chose , a-t-il déclaré.

M. Stone indique que malgré le manque d’information gouvernementale concrète sur la transmission par aérosols de la COVID-19 qu’il a installé des purificateurs à filtre d'air à haute efficacité (HEPA) dans les bureaux de son entreprise.

COVID-19 et aérosols, pas de directives concrètes

L'Agence de la santé publique du Canada a publié un guide en ligne sur la façon d'améliorer la qualité de l'air  (Nouvelle fenêtre) afin d'aider à combattre la transmission de la COVID-19, et le gouvernement de l'Ontario recommande maintenant une bonne ventilation dans son guide pour les lieux de travail  (Nouvelle fenêtre) .

Mais jusqu'à présent, aucun des deux gouvernements n'a diffusé de message général de santé publique sur le sujet.

L'infrastructure de ventilation variant d'un bâtiment à l'autre, les entreprises du secteur ont dû, dans une large mesure, chercher leurs propres conseils.

Selon Marianne Levitsky, présidente et fondatrice de Workplace Health Without Borders, un organisme qui lutte pour une meilleure qualité des milieux de travail, une bonne qualité de l’air est un élément essentiel du plan de lutte contre la pandémie dans les lieux de travail intérieurs.

Marianne Levitsky croit que la transmission par aérosols doit faire partie de l'équation dans la lutte contre la COVID-19. Photo : CBC / Ousama Farag

Mme Levitsky fait partie d'un groupe d'experts en aérosols, de médecins et d'universitaires qui se sont réunis au cours de la pandémie en raison d'une préoccupation commune, à savoir que les Canadiens ne prêtent pas suffisamment attention à la transmission par aérosols du virus .

Mme Levitsky croit que si le lavage des mains et la distanciation physique restent importants, la ventilation dans une large mesure, a été la pièce manquante dans cette discussion .

Faire du mieux possible selon les circonstances

Si l'Université de Toronto compte plusieurs experts en transmission par aérosols de la COVID-19, l'institution doit également composer avec de nombreuses infrastructures plus anciennes.

Nous disposons d'à peu près tous les types de systèmes de ventilation qui n’ont jamais été construits, compte tenu de la taille de notre campus , explique Ron Saporta, ingénieur civil et chef des opérations de l'université.

Certains bâtiments de l'Université de Toronto sont plus anciens et ont un système de ventilation plus vétuste. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Des filtres d’air de type MERV 13 ont été installés à l'université, là où les infrastructures rendaient la chose possible et le volume d'entrée d'air frais a également été augmenté, en particulier dans les espaces à forte densité de personnes, comme les salles de classe.

Ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre en place un objectif spécifique pour la ventilation dans nos salles de classe. Et nous l'avons fixé à six renouvellements d'air par heure , a-t-il affirmé.

M. Saporta ajoute que c'est à peu près le taux de ventilation que l'on voit dans les hôpitaux et les cliniques .

Dans certaines pièces où le respect de ces normes de qualité de l'air s'est avéré plus difficile, des appareils de filtration de l'air avec filtre HEPA ont été ajoutés.

Un petit nombre d'espaces plus difficiles à aérer ne seront tout simplement pas utilisés cette année.

M. Saporta indique être conscient qu'il ne s'agit peut-être pas de la dernière fois que l'université va devoir s’ajuster en matière de COVID-19 pour s'aligner sur les avancées de la science.