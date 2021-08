Des indices d’une quatrième vague en Saskatchewan?

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a lancé une alerte à l’exposition à la COVID-19 pour les communautés de Tisdale et de Marsden.

L'alerte de Tisdale a été justifiée par la présence de variants préoccupants.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan exhorte les résidents à éviter les rassemblements, à maintenir une distance de 2 mètres entre aux et à porter un masque dans les lieux publics.

À Marsden, on mentionne un risque d'exposition pour les clients du Railway Confectionary and Liquor Ltd.

Une ou des personnes infectées se sont rendues dans l'établissement aux dates suivantes :

12 et 13 août de 9 h à 16 h

16 et 17 août de 9 h à 18 h

18 août de 9 h à 12 h

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan indique que toutes les personnes ayant fréquenté l’établissement doivent se faire tester et s’isoler immédiatement pendant 14 jours, à compter de leur date d’exposition, à moins d’avoir reçu un vaccin avant le 29 juillet.

Soins longue durée

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan indique également qu’il y a des éclosions dans un certain nombre de centres de soins de longue durée.

Des éclosions ont été déclarées dans les centres de soins Regina Lutheran Home, Regina Pioneer Village et au Centre de réhabilitation Wascana.

Une nouvelle éclosion a été déclarée à Parkside Extendicare, dimanche.

Rentrée scolaire

Le chef du NPD de la Saskatchewan, Ryan Meili, tiendra un point de presse lundi pour répondre aux recommandations du gouvernement concernant la rentrée scolaire.

De son côté, La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) a demandé au gouvernement provincial de rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour les enseignants et les élèves admissibles.