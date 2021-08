Chaleur sévère : s’hydrater, se rafraîchir et prendre soin des plus vulnérables

La vague de chaleur accablante que connaît le Québec devrait se poursuivre jusqu’à jeudi prochain mettant à rude épreuve les personnes vulnérables comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques et mentales.

Mais les personnes en bonne santé peuvent aussi en faire les frais. Les risques liés à la chaleur sont nombreux et la vigilance est recommandée.

En entrevue à RDI matin, le docteur Stéphane Perron, médecin-conseil à l'Institut national de Santé publique du Québec, explique que le corps humain a besoin de répit.

Pour les personnes vulnérables, qui souffrent de maladies chroniques, perdre de l’eau peut être problématique.

Il rappelle les consignes d'usage, qui consistent essentiellement à rester le plus longtemps possible dans des endroits climatisés et de s’hydrater. Il faut aussi se rafraîchir.

Un homme se rafraîchit sous une fontaine d'eau à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Dr Perron insiste aussi sur la nécessité de prendre ses précautions. En temps de chaleur intense pendant la journée, faire du sport n’est pas une bonne idée, à moins que ne soit de bonne heure en profitant la fraîcheur matinale.

L’impact sur la santé mentale

En plus de l'irritation que l'on peut remarquer chez les gens en temps de canicule, les effets de la chaleur sont accentués chez les personnes qui souffrent de problèmes de maladies mentales.

Il ne fait pas de doute, ces personnes sont vulnérables à la chaleur intense. C’est bien documenté, rappelle Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, coordonnatrice au consortium de recherche Ouranos et professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Les sans-abri sont plus sujets aux insolations pendant les périodes de canicule. Photo : Radio-Canada

En entrevue à Tout un matin, Dre Généreux explique que parmi les personnes qui perdent la vie à cause de la chaleur accablante, beaucoup sont des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, en particulier de la schizophrénie.

Ce n’est pas juste une spéculation. C’est vraiment une réalité qui nous préoccupe , dit-elle.

Pour Dre Généreux, on ne peut pas expliquer cela par une seule raison, mais la difficulté de percevoir la chaleur à cause des médicaments liés à leur condition médicale, peut constituer une piste.

Elles [les personnes souffrant de maladies mentales] pourraient ne pas avoir tendance à adopter tous les comportements de protection, comme boire beaucoup d’eau ou aller dans un endroit de rafraîchissement. Une citation de :Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique

D’autres personnes ont tendance à rester isolées quand elles sont à une phase plus sévère de la maladie et les médicaments peuvent aussi accentuer les effets de la chaleur sur ces personnes.

Combinés, tous ces facteurs peuvent conduire à des complications sérieuses.