Nous avons comme objectif de permettre aux élèves de retourner à l’école, dans des conditions aussi normales que possible, pour une pleine année d’apprentissage en classe, , a déclaré la médecin-hygiéniste en chef de l’île, la Dre Heather Morrison, dans un communiqué de presse.

Le port du masque ne sera plus obligatoire, mais on demande aux écoles de continuer à jouer de prudence en ce qui a trait aux rassemblements et aux mesures générales d'hygiène.

Les grandes lignes du plan de la rentrée scolaire à l’île : Les classes continueront à se tenir en personne ;

Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais il sera plutôt recommandé dans les écoles et les autobus ;

Le masque sera fortement recommandé pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ;

Les masques peuvent être retirés lorsque les élèves sont assis dans les salles de classe ;

Le système de cohortes pour la tenue des activités ne sera plus nécessaire ;

La distance physique n’est plus requise, mais il est recommandé d’éviter les grands rassemblements à l’intérieur ;

La vaccination ne sera pas obligatoire, mais des cliniques éphémères de vaccination seront mises sur pied dans les établissements scolaires ;

Les consignes de se laver fréquemment les mains et le nettoyage accru des lieux restent en place.

Des directives en vigueur jusqu’en octobre.

Selon le plan provincial, ces consignes sanitaires resteront en vigueur jusqu’au moins en octobre prochain.

Le document indique que la santé publique devra réévaluer les consignes en fonction des données épidémiologiques, notamment la propagation du variant Delta et les taux de vaccination.

L'exigence du port du masque sera particulièrement examinée par les autorités sanitaires.

La médecin hygiéniste en chef de l’île, la Dre Heather Morrison, signalait il y a deux semaines que les écoles préparaient leur plan pour la reprise des cours. (ARCHIVES) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le plan provincial prévoit des consignes sanitaires pour des scénarios à faible risque de propagation, où les mesures sont plus souples.

Des règles plus sévères pourraient être implantées s'il y a des risques plus importants de propagation, comme le retour des consignes de distanciation physique.

Le ministère de l’Éducation a aussi rappelé dans son communiqué que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admissibles à la vaccination contre la COVID-19, d’où les précautions et la possibilité de réévaluer le plan.

Selon le document, la consigne fédérale qui permettrait aux enfants âgés de 5 à 11 ans de se faire vacciner devrait sortir seulement à la fin de l’automne ou au début de l’hiver.

Le plan provincial a également signalé l’embauche de 200 nouveaux employés au sein du réseau scolaire, notamment des enseignants, des conseillers scolaires, des chauffeurs d'autobus.

Six cas signalés depuis une semaine

La santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard a signalé six nouveaux cas de COVID-19 depuis la semaine dernière.

L’île compte sept cas actifs à l'heure actuelle. Un total de 224 cas ont été recensé depuis le début de la pandémie.

En date du 18 août, l’île comptabilisait 90,4 % de sa population âgée de 12 ans et plus vaccinée avec la première dose.

Selon les données de la province, 75,2 % des Insulaires admissibles ont déjà reçu les deux injections.