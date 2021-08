L’Ontario prolonge l’augmentation salariale des préposés aux soins jusqu’au 31 octobre

À l’approche de l’automne, en veillant à ce que les préposés aux services de soutien à la personne de l’Ontario soient soutenus, les patients continueront de recevoir les soins de grande qualité dont ils ont besoin , a affirmé la ministre de la Santé Christine Elliott dans un communiqué gouvernemental.

Le président du Conseil du Trésor, Prabmeet Sarkaria, a tenu quant à lui à souligner le travail vital et les sacrifices importants que les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs de soutien direct continuent de faire pour garder les Ontariennes et les Ontariens en sécurité et en santé .

Plus de 158 000 travailleurs sont touchés par cette annonce dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les soins à domicile, le milieu communautaire et les services sociaux . Dans le secteur des soins de longue durée, par exemple, 50 000 travailleurs admissibles perçoivent actuellement une augmentation salariale de 3 $ l’heure.

Le gouvernement dit avoir investi plus d’un milliard de dollars pour les préposés aux services de soutien à la personne et les travailleurs de soutien direct depuis octobre 2020.

La prolongation de l'augmentation salariale annoncée lundi sera en vigueur jusqu'au 31 octobre.