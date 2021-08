Du colorant dans le fleuve pour documenter le mouvement des déversements en mer

On cherche à comprendre pour mieux prédire le devenir de polluant ou d’objets qui tomberaient à la mer , indique l'un des chercheurs principaux de l'étude et professeur en océanographie physique à l’ ISMERInstitut des sciences de la mer de Rimouski , Dany Dumont.

Le chercheur assure que le colorant qui sera déversé entre le 5 et le 9 septembre est inoffensif pour l’environnement.

C’est important à caractériser pour être capable de bien suivre un polluant comme le pétrole qui flotte en surface afin d’être capable de le récupérer. Quand le pétrole est déversé, il y a une portion qui va se dissoudre dans l’eau et donc s’approfondir et se mélanger plusieurs mètres sous la surface. Cette quantité de pétrole là est difficile à observer, mais elle va avoir aussi une autre trajectoire. Mieux comprendre cette trajectoire peut nous permettre de mieux envisager les impacts d’un déversement majeur , soutient M. Dumont.

Dany Dumont est professeur en océanographie à l'Institut des Sciences de la mer de Rimouski (archives). Photo : Jean-Pierre Perouma

L’année dernière une expérience similaire a eu lieu. Un colorant avait également été déversé pour former une nappe d’une longueur d’un demi-kilomètre. Cette immense tâche de colorant était observée et suivie par des bateaux et des drones, mais 5 heures après le déversement, elle n’était plus visible.

On n’est pas en mesure de savoir exactement ce qui s’est passé, mais ce qu’on suspecte, c’est qu’elle a tout simplement coulé à un moment donné parce que la dynamique de l’océan fait qu’il y a des fronts et des masses d’eau qui se rencontrent et l’une passe en dessous de l’autre et, assez rapidement, des choses coulent à une profondeur qu’on n'est plus capable de suivre depuis la surface , explique le chercheur Dumont.