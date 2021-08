COVID-19 : 639 nouveaux cas et aucun nouveau décès en Ontario

Il s'agit d'une légère baisse comparativement aux 722 cas rapportés dimanche.

Parmi les nouvelles infections confirmées aujourd'hui, 515 personnes étaient non vaccinées, partiellement immunisées ou avaient un statut vaccinal inconnu.

Aucun nouveau décès n’a été ajouté au tableau de la province lundi.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, 74,9 % des Ontariens éligibles ont reçu leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Selon les plus récentes données, 82,2 % des Ontariens éligibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

La tendance générale de la progression de la COVID-19 est à la hausse depuis plus d’une semaine, la province a enregistré plus de 500 cas par jour chaque jour depuis le 12 août, à l'exception des 17 et 18 août.

