Doctors Manitoba réclame la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé

Dans un communiqué, le président de l’organisme, Kristjan Thompson, affirme que c’est la prochaine étape nécessaire pour vaincre la menace de la COVID-19.

Ça prend quelques semaines pour avoir ces deux doses et pour être totalement immunisé. Mettre en place la politique maintenant va aider à préparer ce qui s’en vient , écrit-il.

Selon un sondage mené par l’organisation, 86 % des médecins interrogés sont en faveur d’une telle obligation dans les milieux hospitaliers.

Le Dr. Kristjan Thompson estime aussi qu’en mettant en place de telles mesures maintenant, cela aidera à atténuer les effets de la quatrième vague de la pandémie au Manitoba et la croissance du variant Delta.

En plus de l’instauration de l’obligation de vaccination dans les secteurs publics comme les établissements scolaires et correctionnels, M. Thompson la recommande également dans le secteur de la fabrication, de la production alimentaire, ainsi que dans les services et d’autres environnements à haut risque.

Pour ceux qui obtiendraient une exemption de vaccination, Doctors Manitoba souhaite des tests de dépistages fréquents. Le groupe de professionnels milite aussi pour l’accès continu aux équipements de protection individuelle ou encore le déplacement de l’employé vers un lieu de travail éloigné du public et des autres travailleurs.

Doctors Manitoba a fait connaître sa position auprès du gouvernement provincial en écrivant une lettre à la ministre de la Santé, notamment.