Un fort intérêt international pour l'Université de Moncton

À la rentrée de septembre 2020, en pleine pandémie, l’Université de Moncton a enregistré son plus haut nombre d'inscriptions depuis 2016, et ce, malgré une diminution de près de 6 % du nombre d’étudiants provenant de l’international.

L’année passée, on croyait avoir une diminution d’inscriptions et ce fût le contraire pour les étudiants du Nouveau-Brunswick qui ont été plus nombreux à s’inscrire à l’Université de Moncton. On espère que ça va se concrétiser cette année , a confié en entrevue M. Prud’homme en entrevue à l’émission La matinale d’Ici Acadie lundi.

Engouement international

Le recteur note cette année un grand engouement international pour l’Université de Moncton. Les demandes d'amission provenant de l'extérieur du pays sont à la hausse.

On a eu une augmentation importante des demandes au niveau des étudiants internationaux. On a eu tout près de 3000 demandes d’étudiants internationaux et donc on risque d’avoir une légère augmentation. Une citation de :Denis Prud'homme, recteur de l'Université de Moncton

Il est encore tôt pour confirmer si toutes ces demandes d’admission se traduiront en inscriptions. La rentrée est le 7 septembre. Les chiffres officiels des inscriptions doivent normalement être connus à la mi-septembre.

Denis Prud'homme, recteur de l'Université de Moncton Photo : Radio-Canada

En septembre 2020, 775 étudiants étrangers se sont inscrits à l'institution acadienne, une diminution comparativement à 2019, année où il y avait eu 822 inscriptions de l’international. L’Université de Moncton n’a pas de limite quant au nombre d'inscriptions internationales qu’elle peut recevoir.

Il y a même je dirais un débordement au niveau du campus de Shippagan qui approche son seuil maximal de capacité. Donc, on va offrir à ces étudiants de s’inscrire au campus d’Edmundston puisqu’il y a une certaine capacité et évidemment au campus de Moncton selon leur programme , a ajouté le recteur.

M. Prud’homme attribue cet engouement pour l’Université de Moncton à la gestion de la pandémie au Nouveau-Brunswick.

Je crois que le Nouveau-Brunswick a bien géré la crise au niveau sanitaire. Je pense que ça commence à se faire connaître à travers le Canada, mais aussi à travers le monde. Je pense qu’on est vu comme l’une des régions les plus sécuritaires sur la planète. Donc, ç’a pu avoir eu un effet positif d’inciter les étudiants à venir étudier au Nouveau-Brunswick , a-t-il avancé.

En septembre 2020, la population totale de l’Université de Moncton était de 4521 étudiants.

Avec des informations de l'émission La matinale d'Ici Acadie