20 ans après son exploit, Robert Piché décrit la peur ressentie pendant son vol plané

Ça va boucler la boucle , affirme Robert Piché au sujet de sa conférence.

Depuis 20 ans, je me demande quoi penser de tout ça. Comment ça se fait que c'est moi qui a été choisi pour faire ce vol-là?

Il dit enfin commencer à trouver des réponses à cette question. Lui-même sobre depuis 19 ans maintenant, Robert Piché a fait l'acquisition d'un ancien monastère pour en faire un centre de thérapie. On est en train de mettre en place un centre thérapeutique pour alcooliques toxicomanes. C'est peut-être ça ma destinée , avance-t-il.

Sa conférence sera l'occasion pour l'ancien commandant de défaire l'image du héros national qui n'a peur de rien, capable de réussir un vol plané de près de 20 minutes à bord d'un Airbus sans moteur fonctionnel.

En 20 ans, dans toutes les entrevues que j'ai passées, ça n'a jamais été évoqué comment je me suis senti quand c'est arrivé , indique-t-il, précisant que lui-même n'aurait pas su comment l'expliquer seulement quelques années après les faits.

Depuis 20 ans, les gens me reconnaissent dans la rue et quand j'essaie de leur dire que j'ai été le premier à bord de cet avion-là à avoir eu peur de mourir parce que j'ai vu exactement ce qui s'en venait, les gens ne veulent pas croire ça. Ils disent ''Ah, vous êtes humble, vous n'avez pas vraiment eu peur''. Non, non, j'ai vraiment eu peur de mourir! Une citation de :Robert Piché

Moi, à 48 ans, j'avais réussi à reprendre une place en société et ma place en aviation , explique-t-il.

Quand le deuxième moteur s'est arrêté, je me suis dit : ''Ça ne se peut pas, ça m'a pris 16 ans à reprendre ma place comme commandant de bord et là je suis en train de planer au-dessus de l'océan Atlantique avec l'avion le plus sophistiqué sur le marché et je vais mourir dans 10 minutes. Voyons, réveillez-moi quelqu'un, je suis en train de faire un cauchemar.

J'ai recommencé à travailler en novembre, deux mois et demi après les événements, mais sachant ce que je sais aujourd'hui, j'aurais probablement attendu deux ans. Ça m'a pris à peu près deux ans avant de redevenir le pilote que j'étais. Une citation de :Robert Piché

Retraité depuis octobre 2017, Robert Piché ajoute que la pandémie l'a également aidé à prendre du recul sur les événements de sa vie.

Le commandant Robert Piché, originaire de Mont-Joli, est devenu un héros après avoir fait atterrir sans encombre un avion de ligne en panne d’essence (archives). Photo : Radio-Canada

Ce n'est d'ailleurs que très récemment qu'il est retourné aux Açores pour la première fois depuis son atterrissage d'urgence en 2001, pour le tournage du documentaire 19 minutes : l'exploit Piché, qui sortira en septembre.

La conférence de presse de Robert Piché se tiendra mardi le 24 août à 19h30 au Théâtre Paradoxe à Montréal et sera aussi diffusée sur le web.