Les Blue Jays exigeront un preuve de vaccination ou un test négatif dès le 13 septembre

L'équipe a fait l'annonce de cette nouvelle politique lundi matin.

Celle-ci s'appliquera plus précisément à tous les spectateurs âgés de plus de 12 ans et au personnel du stade. Elle entrera en vigueur le 13 septembre.

Le port du masque sera tout de même obligatoire dans le stade. Une personne pourra le retirer seulement lorsqu'elle mange ou lorsqu'elle boit.

Les enfants âgés de 11 ans et moins n'auront pas à présenter une preuve de vaccination puisqu'ils ne peuvent pas être vaccinés actuellement. Ils devront toutefois être accompagnés d'un adulte qui répond aux critères de vaccination énoncés dans la politique.

Maple Leafs Sports and Entertainment (MLSE), qui possède les Maple Leafs de Toronto ( LNHLigue nationale de hockey ), les Raptors ( NBANational Basketball Association ), le Toronto FC ( MLSMajor League Soccer ) et les Argonauts ( LCFLigue canadienne de football ), a annoncé une politique similaire la semaine dernière. Cette dernière doit aussi entrer en vigueur à la mi-septembre.

Quant à elle, la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL) a fait l'annonce d'une politique plus sévère pour sa prochaine saison, qui débutera le 7 octobre. Elle exigera que tous les spectateurs qui seront des matchs de ses 17 équipes dans la province soient pleinement vaccinés.

Les Blue Jays sont rentrés à Toronto le 30 juillet après un exil de près de deux ans aux États-Unis, où ils ont disputé des matchs locaux à Dunedin, en Floride, et à Buffalo, dans l'État de New York.

Depuis leur retour, les amateurs doivent remplir un questionnaire relatif aux symptômes de la COVID-19 pour assister aux matchs au Centre Rogers. Ils ont également le choix entre deux options de sièges : des places normales, les unes à côté des autres, ou des places qui respectent une certaine distanciation physique.

La limite de spectateurs au Centre Rogers est présentement de 15 000 personnes, en vertu des mesures sanitaires en Ontario. La province en est à la troisième étape de son déconfinement. Cette limite correspond environ au tiers de la capacité maximale du stade des Blue Jays, soit 49 000 personnes.

Les Jays disputeront 10 autres matchs locaux avant l'entrée en vigueur de leur nouvelle politique.

Le 13 septembre, l'équipe torontoise entrera dans la dernière ligne droite de sa saison, avec des séries contre les Rays de Tampa Bay, les Twins du Minnesota, les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore, à Toronto.

Les Blue Jays devront d'ailleurs enregistrer le plus de victoires possible d'ici la fin de la saison, le 3 octobre, puisqu'ils accusent présentement 4,5 matchs sur la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine.