Un peu d’espoir pour sortir de la crise du logement à Sherbrooke

Le conseiller municipal et président du parallèle de l’Habitation sociale Pierre Avard confirme avoir reçu cette information à la fin de la dernière semaine.

Nous allons lancer l'appel d'offres pour les 116 logements des Habitations Suzanne-Thériault. C’était très attendu. C'est un pas de plus dans la bonne direction afin de pouvoir livrer ces logements le plus rapidement possible. nous sommes heureux du dénouement , indique M. Avard.

Cette annonce survient dans un contexte où 31 ménages n’ont pas encore réussi à trouver un logement à Sherbrooke.

Nous avons besoin de 13 logements pour combler ces besoins. Dans les prochaines semaines et au plus tard le 30 septembre, nous pourrons placer douze de ces treize logements , signale M. Avard.

Il explique que des propriétaires ont notamment complété la rénovation de logements ou l’office d’habitation vont pouvoir aider ces familles.

Il faut régler rapidement cette situation précaire , croit Pierre Avard.

Ce dernier mentionne que les campagnes électorales sont le moment de faire avancer la cause du logement social.