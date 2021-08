Pas de forces étrangères en Afghanistan après le 31 août, disent les talibans

C'est une ligne rouge , a déclaré un de leurs porte-parole, Suhail Shaheen, dans une entrevue accordée à la chaîne britannique Sky News.

Le président Biden a annoncé que (les États-Unis) retireraient toutes leurs forces armées le 31 août. Donc s'ils prolongent (leur présence), cela signifie qu'ils prolongent l'occupation, alors que ce n'est pas nécessaire .

Si les États-Unis ou le Royaume-Uni demandent plus de temps pour poursuivre les évacuations, la réponse est non. Ou il y aura des conséquences. […] Cela créera de la méfiance entre nous. S'ils ont l'intention de continuer l'occupation, cela provoquera une réaction. Une citation de :Suhail Shaheen, porte-parole des talibans

Cette déclaration apparaît comme une réponse directe au président américain Joe Biden qui, sous pression de ses alliés et d'organisations de défense des droits de la personne, a ouvert la porte dimanche à un maintien des soldats sur place après le 31 août.

Le gouvernement britannique a déjà fait savoir qu'il entend faire pression sur Washington pour que l’armée américaine reste à l’aéroport Hamid Karzaï de Kaboul au-delà de cette date lors d’un sommet virtuel du G7 qui aura lieu mardi.

Le premier ministre (Boris Johnson) va, au G7 évidemment, essayer d'évoquer la possibilité pour les États-Unis de prolonger , a confirmé le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace.

Son homologue français, Jean-Yves Le Drian, estime que les forces étrangères, doivent profiter rester sur place au-delà du 31 août.

Nous sommes préoccupés de la date-butoir fixée par les États-Unis le 31 août. Un délai supplémentaire est nécessaire pour mener à bien les opérations en cours. Une citation de :Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères

Le secrétaire d'État britannique chargé des Forces armées James Heappey a toutefois reconnu qu’une décision en ce sens de l’administration Biden nécessiterait l’accord des talibans, qui contrôle toutes les voies d’accès à l’aéroport.

Une conversation avec les talibans s'ensuivra alors et les talibans auront le choix entre chercher à collaborer avec la communauté internationale et montrer qu'ils veulent faire partie du système international ou dire qu'il n'y a pas d'opportunité de prolonger la présence américaine, a-t-il déclaré à Sky News.

Selon un porte-parole du premier ministre Johnson, il n'y a pas eu de communication directe à cette fin avec les talibans.

Tout dépend des États-Unis, dit Garneau

En entrevue à Tout un matin, le ministre canadien des Affaires étrangères Marc Garneau a admis sans détour lundi matin que la présence des soldats canadiens dépêchés en Afghanistan pour cette évacuation dépendait entièrement des États-Unis.

On va continuer tant et aussi longtemps que les forces armées américaines – et il y en a d’autres aussi : les Turcs et les Britanniques –seront là pour assurer la sécurité des opérations aériennes , a-t-il dit.

Un C-17 Globemaster canadien, sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul, le 19 août. Photo : Getty Images / AFP/Alexander Klein

Jusqu'ici quatre avions de l'armée canadienne ont pu décoller de l'aéroport de Kaboul depuis que les talibans se sont emparés de la capitale.

Selon le ministre de la Défense, le plus récent vol, dimanche, a permis d'évacuer 436 citoyens canadiens et ressortissants afghans à destination du Canada.

Des centaines de ces passagers ont déjà été transférés sur un autre vol et ils sont maintenant en route vers le Canada , a-t-il tweeté lundi matin.

Un haut responsable du gouvernement canadien a pour sa part indiqué lors d'une séance de breffage technique que des membres des Forces d'opérations spéciales du Canada s'aventurent à l'extérieur de l'aéroport pour aller chercher des Canadiens ou des Afghans qui doivent être évacués.

Deux sources au sein du mouvement islamiste ont par ailleurs déclaré lundi à l’AFP que les talibans n'annonceraient pas la constitution d'un gouvernement en Afghanistan tant qu'il resterait des soldats américains sur son sol.

Il a été décidé que la formation du gouvernement [...] ne serait pas annoncée tant qu'un seul soldat américain serait présent en Afghanistan , a dit l'une de ces sources, avant que la seconde ne confirme l’information.

Fusillade à l'aéroport

Un soldat afghan est mort et trois autres ont été blessés dans une fusillade ce matin à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul, a rapporté lundi l’armée allemande sur Twitter.

Les circonstances entourant cet échange de coups de feu, qui s’est produit à la porte nord de l’aéroport, n’ont pas été clarifiées.

Une ONG italienne qui gère des hôpitaux en Afghanistan dit pour sa part avoir traité six personnes atteintes de coups de feu, en indiquant que leur vie n’est pas en danger.

L'armée américaine a confirmé la fusillade quelques heures plus tard, en confirmant qu'elle a fait un mort et plusieurs blessés. Aucun soldat américain n'a été blessé, a-t-elle précisé.

Deux sources de l’OTAN ont depuis indiqué à Reuters que la situation était maîtrisée.

Des milliers d’Afghans paniqués continuent de se presser à l’extérieur de l’aéroport dans l’espoir de pouvoir prendre un vol qui leur permettra de quitter leur pays.

Depuis la semaine dernière, une vingtaine de personnes y ont trouvé la mort dans des fusillades ou des bousculades.

Les talibans ont aussi indiqué lundi avoir repris le contrôle de trois districts de la province de Baghlan que des forces de l’opposition disaient avoir repris en fin de semaine.

Un autre de leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, a également affirmé que des combattants talibans assiègent le Panchir, où se sont regroupés des opposants.