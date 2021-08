Le président de la section urgentologue de l’Association médicale de l’Alberta, le Dr Paul Parks, a signé cette missive envoyée vendredi. Il dit représenter 450 urgentistes de la province.

Les médecins s’inquiètent d’une déconnexion entre les communications publiques d’AHS et la situation qu’ils observent dans les hôpitaux.

À la fin du mois de juillet, la présidente d’AHS Verna Yiu avait affirmé qu’il n’y avait aucune pénurie de lits en Alberta. Les diminutions observées notamment en milieu rural n’étaient que temporaires et routinières, selon ses arguments qu’elle avait exposés dans un éditorial publié dans les journaux Postmedia.

Laissez-moi vous dire très clairement que l’accès aux soins est un enjeu grave et qui s’empire chaque jour , souligne plutôt le Dr Parks.

Une quatrième vague inquiétante

La lettre peint l’image d’un système de santé en crise. Selon les médecins, la situation est liée à de très nombreux facteurs dont une augmentation de la demande.

Ils notent que les visites aux urgences ont augmenté de 10 % à 20 % par rapport au niveau d'avant la pandémie à cause d’une plus forte prévalence de problèmes de santé mentale, de dépendances et parce que de nombreux patients ont attendu avant de se faire soigner.

L’augmentation du nombre de COVID-19 pèse également sur le système, ajoute la médecin urgentologue Shazma Mithani, de l’Hôpital Royal Alexandra.

Depuis la semaine dernière, on voit une hausse marquée du nombre de patients qui sont déclarés positifs et qui ont besoin d’intubation et d’une admission aux soins intensifs à cause de leurs besoins en oxygène , constate-t-elle. Des éclosions ont été rapportées dans cinq hôpitaux de la province.

Du personnel épuisé

Couplé à cette forte demande, AHS a du mal à trouver assez de soignants.

Tout le monde est épuisé après 18 mois de pandémie. C’est très stressant et nous voici dans une quatrième vague , ajoute la Dre Mithani.

AHS a prévenu les infirmiers et infirmières de la province qu’ils pourraient désormais être forcés de faire des heures supplémentaires et d’annuler leurs vacances pour répondre à la hausse du nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19.

Dans une déclaration par courriel, AHS a reconnu que le système de santé faisait face à de nombreux défis. L’éditorial était destiné à communiquer de l’information au public et rassurer tout le monde que le système de santé est sûr et disponible pour tous les Albertains , est-il écrit.

AHS promet de parler directement avec les urgentologues de leurs inquiétudes.