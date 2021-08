Le boulevard Bishop Grandin pourrait être renommé dès cet automne

À Winnipeg, le boulevard Bishop Grandin pourrait changer de nom dès cet automne. Il en serait de même pour le sentier piéton et cycliste le longeant, selon le président de l’organisme Bishop Grandin Greenway.

Les consultations qui visent à changer le nom du boulevard et du sentier sont en cours, affirme Derick Young.

L’évêque Vital-Justin Grandin a eu un rôle dans l’implantation des pensionnats pour les Autochtones. Il a fait pression sur le gouvernement fédéral pour financer leur construction au 19e siècle.

Il est très probable qu'une recommandation soit soumise au conseil municipal à l’automne. Il est presque certain dans mon esprit, et d’après ce que j’ai entendu, qu’un nouveau nom pour le boulevard sera choisi. On devrait suivre la recommandation, à moins qu’un nouveau nom ne nous soit proposé [pendant les consultations] , explique M. Young.

Ni M. Young ni son organisation n’ont pas été impliqués dans le processus de consultation, mais ils ont été tenus au courant par un représentant de la Division des relations avec les Autochtones de la Ville de Winnipeg.

Le sentier Bishop Grandin est situé à proximité du boulevard du même nom, Photo : Radio-Canada / Trevpr Brine

Toutefois, il croit que le changement de nom est nécessaire et suscitera des réactions positives chez les membres du quartier Saint-Vital et de partout ailleurs à Winnipeg.

Malgré les coûts liés aux changements d’adresses et de panneaux, c’est quelque chose qui doit se produire, pense M. Young.

Dans l’ensemble, c’est assez minime. C’est un pas dans la bonne direction, un petit pas sur le chemin de la réconciliation , conclut-il.

Avec les informations de Nathan Liewicki