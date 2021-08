Passeport vaccinal : une manifestation prévue mardi à Shawinigan

La manifestation est organisée par le groupe Québec debout. Mobilisons-nous contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire (directe ou indirecte), pour la fin de l'état d'urgence sanitaire et de la corruption systémique , peut-on lire dans la description de l’événement sur Facebook. Les citoyens sont invités à se rendre sur place dès 17 h.

Le groupe dénonce aussi le fait que les autorités régionales de la santé proposeront aux spectateurs de se faire vacciner en marge de la partie de hockey. La clinique de vaccination mobile a effectivement prévu se rendre devant l’aréna de la rue Jacques-Plantes de 17 h à 20 h 30.

La LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec avait proposé au gouvernement du Québec de servir de projet pilote pour le code QR et les Cataractes de Shawinigan se sont portés volontaires pour y prendre part. Le code QR sera donc testé lors de ce match de présaison. La formation shawiniganaise affrontera les Tigres de Victoriaville, à 19 h.

La participation au projet pilote est volontaire et aucun spectateur ne se verra refuser l’accès au site.

L’imposition du passeport vaccinal a déjà été testée dans un restaurant de Québec, dans un gym de Laval ainsi que dans une taverne de Montréal. À partir du 1er septembre, les Québécois âgés de 12 ans et plus devront prouver, grâce au code QR, qu’ils sont adéquatement vaccinés pour se rendre dans certains endroits publics et événements.