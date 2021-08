Nadia Minassian quitte la préfecture du Rocher-Percé

Ce n'était pas l'objectif l'an passé , admet d'emblée la préfète sortante au sujet de sa décision.

Elle explique que plusieurs changements sont survenus dans sa vie personnelle depuis le début de la pandémie, notamment l'école à la maison pour ses enfants et la restructuration de son commerce.

C'est une décision très pragmatique. Il y a des enjeux qui sont arrivés sur la table qui ont fait en sorte que je dois me reconsolider un peu plus proche de ma famille, leur donner un coup de main, le besoin est là en ce moment , indique-t-elle.

Nadia Minassian envisage toutefois un éventuel retour en politique. Questionnée à savoir si elle a été sollicitée par des partis politiques, elle répond simplement qu'elle garde les portes ouvertes .

Je veux m'impliquer et je sais que c'est pas la fin, c'est vraiment juste une question de timing, je dois me reconsolider pour être capable d'avoir l'énergie et la tête à 100 % dans mes prochains projets de développement. Une citation de :Nadia Minassian, préfète sortante de la MRC du Rocher-Percé

J'ai beaucoup aimé l'expérience, le développement est en moi. Ce n'est pas la fin de mon parcours, mais c'est une pause définitive pour quelques années , affirme-t-elle.

Les transports, la base du développement

La préfète se dit satisfaite de son bilan, mais rappelle que la politique est un travail d'équipe et qu'elle n'a rien accompli toute seule. C'est notamment avec le conseil des maires de la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et les autres préfets de la région qu'elle a pu faire avancer plusieurs dossiers touchant au transport.

Quand je suis entrée, le dossier prioritaire pour moi c'était celui de l'aéroport du Rocher-Percé. L'infrastructure était en décrépitude, il y avait des investissements majeurs à mettre et il n'y avait pas de programmes gouvernementaux en ce sens , rappelle-t-elle.

Aujourd'hui, je quitte et je sais que l'aéroport est en bon état, il y a déjà des contrats sur la table avec certaines agences gouvernementales pour être un aéroport de service de qualité. On travaille avec des organismes touristiques aussi alors il y a un potentiel de développement réel , se réjouit-elle.

Le 30 juin 2020, des travaux de près de 11 millions de dollars ont été lancés à l'aéroport du Rocher-Percé, situé à Grande-Rivière (archives). Photo : Gracieuseté : MRC du Rocher-Percé

Nadia Minassian se félicite aussi d'avoir obtenu du ministère des Transports qu'il reconnaisse que des investissements supplémentaires étaient nécessaires sur la route 132 dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé.

Il y avait vraiment un net investissement inférieur par rapport aux autres MRCMunicipalité régionale de comté de la Gaspésie et là, cette reconnaissance est faite et on voit qu'il y a des projets majeurs , souligne-t-elle.

Elle cite également le dossier du rail gaspésien, dont la mise en service complète, de Matapédia à Gaspé, est prévue pour 2025, et celui du service d'autocar fourni par Keolis Canada. C'est pas 100 % idéal, mais au moins le service est là , avance la préfète.

Reconnaissant que ses principales priorités touchaient la question du transport, Nadia Miniassian explique qu'il s'agit de la base du développement .

On est une région côtière, et c'est ridicule qu'on soit toujours en débat pour les infrastructures côtières de notre région avec le fédéral. J'aimerais que le gouvernement fédéral dise ''On reprend la responsabilité des infrastructures qu'on a. On injecte et si on n'injecte pas d'argent, on trouve une façon de compenser les communautés''. Une citation de :Nadia Minassian, préfète sortante de la MRC du Rocher-Percé

Le fédéral s'était beaucoup éloigné des infrastructures de transport. C'est une représentation qu'on fait à répétition au niveau régional , déplore-t-elle.

La déception du quai de Chandler

Le dossier du quai de Chandler, c'est le dossier qui me déçoit encore , admet la préfète sortante.

J'aurais aimé dire qu'on l'a avancé un peu plus que ça. Un plan d'affaires a été fait par la Municipalité, un plan qui est rentable, qui démontre qu'il y aurait un potentiel au quai de Chandler. Par contre, c'est un peu plus difficile d'avoir l'heure juste avec Chandler en ce moment , indique-t-elle.

Nadia Minassian avance que la Municipalité et le gouvernement fédéral semblent tous deux vouloir que Chandler reprenne la responsabilité du quai. On dirait que les discussions ne sont pas claires entre les deux paliers , ajoute-t-elle.

Le fédéral doit s'asseoir avec la Municipalité et trouver une façon de faire avancer ce dossier-là, parce que c'est une grande perte pour Chandler de ne pas avoir un quai commercial qui est extrêmement stratégique pour notre économie , estime-t-elle.

Ce qui reste à faire : logements et emplois

Concernant les enjeux actuels et à venir, la préfète sortante mentionne le manque de logements,la rareté de main-d'œuvre et le maintien des emplois gouvernementaux en région.

Très sournoisement parfois on perd des emplois parce que c'est très facile en pénurie de main-d'œuvre de permettre à des postes stratégiques de glisser vers des grands centres urbains. C'est très important de rester vigilant là-dessus et de garder ces postes-là dans la région , souligne-t-elle.

Nadia Minassian mentionne également que la MRC du Rocher-Percé a été la première au Québec à se doter d'une politique sportive.