Vaccination obligatoire des fonctionnaires : Terre-Neuve-et-Labrador réfléchit

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a annoncé la semaine dernière que la vaccination contre la COVID-19 sera obligatoire pour les fonctionnaires de sa province. Les fonctionnaires qui refuseront devront subir des tests de dépistage régulièrement. C’est une première pour un gouvernement provincial en Atlantique.

A Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé, John Haggie, explique que son gouvernement veut d'abord étudier la question avec des avis juridiques.

Qu'en est-il, selon la loi? Kyle Rees, avocat en droit du travail, explique que les circonstances jouent un grand rôle lorsqu’il est question d'obligation en matière d'une pratique médicale, telle que la vaccination, de la part d'un employeur.

Une éclosion, l'impossibilité de garder ses distances ou de porter un masque, le travail dans une zone chaude peuvent être des circonstances qui justifient l'obligation de se faire vacciner, selon Kyle Rees.

Très peu de tribunaux au pays se sont encore penchés sur la question, mais deux éléments semblent sortir du discours des avocats que nous avons consultés : la justification et la possibilité d'offrir d'autres options, par exemple les tests de dépistage.

Il n’y a pas de réponse universelle à ces questions au pays, souligne Kyle Rees.

Il n’y en a pas non plus dans les environnements de travail. L’Université Memorial a d’ailleurs annoncé que la vaccination sera obligatoire pour les étudiants et le personnel à la rentrée.

Comme le nombre de cas de COVID-19 est relativement faible dans la province et que la vaccination contre cette maladie va bon train, le gouvernement et la santé publique ne sentent pas le besoin pour le moment de rendre la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires, dont les travailleurs de la santé.

D’après un reportage de Josée Basque