Jour de rentrée en personne au Cégep de l'Outaouais

Plus de 5000 étudiants seront de retour dans les salles de cours des campus Gabrielle-Roy et Félix-Leclerc, ce qui représente une hausse d’inscriptions de 1,5 % selon l’établissement d’éducation postsecondaire.

Des modifications ont été apportées pour assurer la sécurité des cégépiens dans le contexte de la COVID-19.

Ce retour en présentiel en contexte de Covid-19 aura mené l’établissement à apporter de nombreux ajustements afin d’assurer le respect des règles sanitaires et le maintien du Cégep comme vecteur de santé , écrit-on par voie de communiqué.

L’accès aux masques, la désinfection des espaces par les équipes d’entretien et le rehaussement de la surveillance des espaces communs sont parmi les mesures mises en place pour optimiser le déroulement de cette année scolaire 2021-2022.

Conscients des défis qu’ont dû relever les étudiants durant les deux dernières années, le Cégep a bonifié ses centres d’aide à la réussite et offre des mesures de dépistage et de rattrapage dans certaines disciplines clés comme les mathématiques, afin d’ajuster et d’adapter l’enseignement et les mesures de soutien , précise-t-on dans le communiqué.

Port du masque en tout temps pour les étudiants

Le premier ministre du Québec, François Legault a par ailleurs confirmé la semaine dernière que le port du masque sera obligatoire à la rentrée dans les cégeps et les universités, tant en classe que dans les espaces communs, et ce, même si plus de 75 % des étudiants ont été vaccinés. La même règle pourrait aussi s'appliquer dans les écoles primaires et secondaires. La décision sera prise prochainement. Elle pourrait toutefois varier d'une région à l'autre en fonction de la situation épidémiologique.