Haïti : après les crises, le nouveau premier ministre souhaite l'unité

En poste à la tête d’un gouvernement ébranlé par une série de catastrophes, naturelles et politiques, le nouveau premier ministre haïtien, Ariel Henry, veut lutter contre la violence armée et venir en aide à la population.

Dans la Perle des Antilles, les ondes de choc provoquées par le récent tremblement de terre, qui a fait plus de 2200 morts, surtout dans le sud du pays, sont venues s’ajouter à celle découlant de l’assassinat du président Jovenel Moïse, un mois plus tôt.

Depuis le premier ministre Henry a pris les commandes du pays, mais la crise politique qui a secoué n’est toujours pas réglée. Le portrait de l’ancien président assassiné orne d’ailleurs toujours les bureaux gouvernementaux

Neurochirurgien de formation, M. Henry mise sur la transparence et l’unité du pays. Sa priorité : nommer un conseil électoral qui va inspirer la confiance du public et qui décidera de la prochaine date des élections.

Notre envoyée spéciale Azeb Wolde-Giorghis s’est entretenue avec lui à Port-au-Prince, la capitale.

Entrevue avec le premier ministre haïtien

Que dites-vous aux sinistrés?

Nous leur disons : nous sommes là. Nous pensons à eux. Nous mobilisons toute l’aide possible. Et nous essayons que l’aide arrive au plus bas, aux plus nécessiteux.

Nous avons eu un séisme de façon inattendue. Nous sommes un pays du tiers-monde. Et donc nous n’avions pas anticipé pour avoir de la nourriture pour tout le monde.

Où en est l’enquête?

Moi aussi je suis anxieux de savoir. À des fins personnelles d’abord. Il a été assassiné non pas parce qu’il était citoyen, mais parce qu’il était président. Et parce qu’il manipule des dossiers; lesquels? J'aurai à les manipuler aussi? Alors j’aimerais savoir qui sont les commanditaires.

L’enquête avance. J’ai vu le ministre de la Justice vendredi dernier et je lui ai demandé où ça en était. Je ne veux pas entrer dans les détails de l’enquête, je ne veux pas commenter l’enquête. Je ne veux pas les connaître. Ce n’est pas mon rôle. Ce que je veux, c’est que l’enquête progresse et donner tous les moyens de l’État pour que cette enquête aboutisse.

Que comptez-vous faire pour combattre l’insécurité?

L’insécurité est devenue insupportable. Moi j’ai connu ce pays avec une beaucoup plus grande liberté de mouvement. Nous sommes déterminés à redevenir un pays où nous pouvons circuler librement.

Nous avons la réputation d’être un État très corrompu. Nous sommes peut-être très corrompus. Il y a une volonté au moins de nous tenir très loin de la corruption. Nous essayons d’être transparents, d’être ouverts.