Des résidents du quartier chinois de Toronto inquiets de l’ouverture d’un supermarché

Des centaines de personnes ont fait la queue pour faire leurs courses au nouvel emplacement du supermarché T&T au 297, rue College, à l'ouest de l'avenue Spadina, vendredi et samedi.

Le supermarché appartient et est exploité par Loblaws.

Rick Wong, l'une des 11 personnes qui ont aidé à organiser un projet communautaire au quartier chinois appelé Long Time No See, s'est dit préoccupé par l'ouverture du supermarché et son impact sur les petites échoppes.

Les petits magasins locaux offrent de la diversité dans un univers Walmart , selon lui.

De nombreuses épiceries sont disséminées dans le quartier chinois. Photo : CBC/Evan Mitsui

Ce type d’hétérogénéité doit être soutenu, car les petites entreprises sont le cœur et la vie d'un voisinage, a-t-il ajouté.

M. Wong estime que les chaînes de la grande distribution diminuent la diversité du quartier, tandis que les épiciers locaux contribuent à assurer la sécurité alimentaire. Ils proposent également des offres aux clients introuvables dans un grand supermarché, a-t-il expliqué.

Par exemple, il a pu acheter 20 kiwis pour un dollar il y a environ deux semaines chez un épicier local. Ce genre de promotion est introuvable dans une grande chaîne, a-t-il affirmé.

Vous avez besoin de ce genre de petites épiceries qui offrent ces promotions. Et cela profite à la communauté. Vous ne trouvez pas cela dans une grande boîte. Une citation de :Rick Wong, du projet Long Time No See

Long Time No See présente 170 affiches de personnes exprimant leur amour pour le quartier chinois et son authenticité. Les affiches ont permis aux gens de dire "J'aime Chinatown" et ce "Chinatown signifie quelque chose pour moi" , a déclaré M.Wong.

Selon lui, le quartier chinois doit être reconnu comme une communauté spéciale à Toronto.

Le président de la zone d'amélioration commerciale du quartier chinois, Tonny Louie, a toutefois déclaré qu'il espérait que le nouveau supermarché inciterait les gens à visiter ses rues. Le fait que le supermarché soit haut de gamme et qu'il ait élu ce quartier est un bon signe, à son avis.

Ils offrent des produits que nous n'avons pas dans le quartier chinois. Au contraire, cela permettra à tout le monde d'améliorer sa sélection de biens et de services. Une citation de :Tonny Louie, président de la zone d'amélioration commerciale du quartier chinois

Le supermarché cherche à compléter le quartier, selon la PDG

Dans une déclaration à CBC News, la PDG du supermarché T&T, Tina Lee, a déclaré que la chaîne cherchait à ajouter à la communaut et non pas à lui nuire.

Nous respectons l'histoire profonde et la culture de la région et cherchons à compléter ce que le quartier chinois a à offrir, pas à rivaliser , a-t-elle soutenu.

Nous encourageons tous ceux qui visitent notre nouvel emplacement à passer du temps dans le quartier chinois, à se promener de la rue College à la rue King le long de Spadina pour vraiment découvrir ce que la communauté a à offrir – une énergie et un dynamisme sans pareil.

Mme Lee a noté que l'ouverture d'un supermarché T&T à Vancouver a aidé à revitaliser le quartier chinois local.