Un deuxième été pour l’événement Osez! en solo

Loïc Bédard a assisté comme spectateur à un de ces spectacles extérieurs uniques. Le lieu précis de chaque représentation est dévoilé seulement 24 heures à l’avance, et l’identité de l’artiste est gardée secrète jusqu’à la représentation.

C'est le fun parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre! On sait le lieu, mais on ne sait pas nécessairement à quoi on va assister, on ne sait pas quel genre de danse. Il y a un petit élément mystérieux qui est vraiment apprécié , souligne Loïc Bédard.

Écouteurs sur les oreilles

Ce jour-là, au port de Québec, à l'endroit où le menaient les indications de localisation GPS qu’on lui avait acheminées par courriel, Loïc Bédard a repéré le parapluie bleu de la compagnie Danse K par K. C’est donc face à Lévis et au fleuve qu’il allait découvrir la chorégraphie d’Odile-Amélie Peters.

Rien de compliqué pour l’installation. Le spectateur, qui doit apporter sa propre paire d'écouteurs, est relié en deux temps, trois mouvements au système de son d’Osez en solo. Et voilà! La représentation, quasiment en tête à tête, peut commencer.

Le spectateur Loïc Bédard lors d'une représentation au Vieux-Port de Québec Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Dans la région de Québec, 14 danseurs-interprètes se produisent en début de soirée, dans des lieux choisis.

On a fait un repérage avec l'équipe de production. Par la suite, on a demandé aux danseurs d'aller les visiter et de choisir celui qu'il sentait le plus approprié pour leur création , mentionne Karine Ledoyen, directrice artistique de la compagnie Danse K par K et de l’événement Osez! en solo.

Étienne Lambert fait partie de la quinzaine d'artistes qui participent à «Osez! en solo» dans la région de Québec. Photo : David Cannon

Chaque artiste se produit accompagné par une trame sonore originale. Les danseurs exécutent leurs mouvements notamment sur des musiques de Millimetrik, d'Émilie Clepper, de Jérôme Minière et de Narcisse.

Tableau vivant

Loïc Bédard s’est dit enchanté par le spectacle auquel il a assisté. À la fin de la représentation d’une dizaine de minutes, il a eu l’occasion de parler avec la danseuse et chorégraphe Odile Amélie-Peters.

C’était puissant! C’est impossible de décrocher de l’artiste, je lui ai dit. C’est comme une toile qu’on voit avec Lévis en fond. La danseuse entre vraiment dans le décor, et on ne peut pas décrocher les yeux d’elle. Et la musique amène vraiment quelque chose de super intéressant aussi , relate Loïc Bédard.

Cet été, l’événement s’installe dans 16 villes du Québec. En plus des régions de Montréal et de Québec, celles de Lanaudière et des Laurentides accueillent également Osez! en solo.

Pour la seule région de Québec, ce sont pas moins de 536 représentations qui sont au programme de ce deuxième été pour la nouvelle mouture d’Osez!

L'artiste Sara Harton Photo : David Cannon

C’est une invitation à découvrir ou à redécouvrir la danse contemporaine et urbaine auprès de danseurs-interprètes inspirés et inspirants.