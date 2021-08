Recueillement à Ottawa en mémoire des victimes du séisme en Haïti

Devant l’Ambassade d’Haïti au Canada, sur la rue Albert, les participants ont partagé leur tristesse.

Des gerbes de fleurs ont été apportées en hommage aux victimes, pour ce moment de recueillement organisé par Nord-Sud Développement Racines et Cultures et par l’ACTEHD.

Le tremblement de terre dévastateur du 14 août a fait 2207 morts, 344 disparus et 12 268 blessés, selon le plus récent bilan.

Nous vivons une situation très préoccupante surtout pour les zones affectées par le séisme. Le gouvernement grâce au soutien des pays amis et des partenaires a permis de faire le déploiement d’équipes de secours sur le terrain, mais les défis sont grands. La saison des cyclones n’est pas terminée, il y a la COVID qui est toujours présente. La tâche est vraiment compliquée , raconte Nesly Numa, chargé d'affaires par intérim à l’Ambassade de la République d'Haïti au Canada.

Il indique que des discussions sont en cours avec le Canada pour pouvoir aider Haïti.

Nous savons pertinemment qu’en tant qu’ami, le Canada est toujours aux côtés d’Haïti et il va faire le nécessaire afin de nous aider à sortir de cette situation.

De l'aide bienvenue

Près de 600 000 personnes ont été directement affectées par la secousse sismique qui a atteint une magnitude 7,2.

Le gouvernement a dressé une liste de besoins, en termes d’aliments, de matériel de premiers soins, de tentes pour aider les gens à avoir une vie plus ou moins décente par rapport à cette situation catastrophique , poursuit M. Numa qui ajoute que, pour éviter les problèmes rencontrés en 2010, le gouvernement veut coordonner la gestion de l’aide afin de la rendre plus efficace.

L’aide de la société civile est également espérée, dit-il, et elle se manifeste déjà.

Il y a aussi des gens de la société civile, des groupes de Canado-Haïtiens, qui essaient de faire quelque chose, ils nous appellent pour savoir comment ils peuvent aider.

Et de leur adresser un message : Nous sommes vraiment reconnaissants envers les gens qui nous ont appelés, cette semaine, pour exprimer leur solidarité ou apporter leur soutien aux disparus. Le gouvernement continue d’évaluer les dégâts et nous sommes vraiment ouverts aux aides internationales venant de partout et de tout le monde, des gouvernements et de la société civile.

Le rassemblement de dimanche était aussi une occasion de se mobiliser pour venir en aide au sud du pays. Les organisateurs recommandent d’apporter du matériel de secours pour envoi en Haïti au 815 boulevard St-Laurent, à Ottawa.