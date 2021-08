Un moratoire empêche de parrainer des réfugiés afghans

L'aide s'organise pour faciliter la venue de réfugiés afghans au Québec le plus tôt possible. Le Sherbrookois Shah Ismatullah Habibi a reçu une soixantaine de demandes en ce sens. Toutefois, le site de parrainage du gouvernement du Québec est fermé et ne sera en fonction que le 1er novembre.

Selon Monsieur Habibi, les Québécois veulent aider les Afghans à sortir de leur pays, mais cette initiative humanitaire demeure officiellement impossible. D'ici novembre, un moratoire est imposé par le gouvernement du Québec.

Mais Monsieur Habibi souhaite faire bouger les choses. Il faut que j'aie une réponse minimale. Par exemple, si vous ne pouvez pas le faire, voilà la façon que les gens peuvent faire l'année prochaine. Il faut avoir un minimum d'informations sur la planche. , explique-t-il.

Shah Habibi continue de recevoir des messages de généreux donateurs, qui sont prêts à offrir de tout, dont des appartements. Il espère avoir des nouvelles tout aussi encourageantes du gouvernement sous peu.

On fera la paperasserie après

Même son de cloche pour l'avocate Marie-Christine Kirouac, spécialiste en matière de réunification familiale.

Ça ne va pas assez vite. Regardez les reportages sur ce qui se passe à l'aéroport. On ne sait pas combien de temps l'aéroport va demeurer ouvert pour avoir des ponts aériens avec certains pays. Quant à moi, c'est la semaine prochaine. , déplore l'avocate.

Elle s'est jointe à la juge retraitée de la Cour supérieure du Québec, Pépita Capriolo, pour écrire aux ministres de l'Immigration québécois et canadien. Les deux femmes les pressent d'agir le plus rapidement possible pour sauver des vies. Elles souhaiteraient parrainer des femmes, des avocates et des juges en danger dans leur propre pays.

Ces femmes-là sont en train de brûler leurs livres de droit pour qu'on ne les reconnaisse pas. C'est dramatique. Ce n'est pas dans deux mois. Quand ta vie est à risque et que le principe est que tu es à risque parce que tu es une femme. Je suis désolée, mais on doit les sortir de là tout de suite. On fera la paperasserie après. , s'exclame l'ex-juge Capriolo.

