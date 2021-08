Le Rendez-vous des artistes de Saint-Léonard attire 95 créateurs

Le Rendez-Vous des artistes s'est terminé dimanche à Saint-Léonard au Nouveau-Brunswick. Pendant quatre jours, 95 artistes de la province, du Québec et de l'Ontario ont poursuivi leur travail de création en plus de rencontrer le public.

Le Rendez-vous des artistes à Saint-Léonard au N.-B. est un lieu de rencontre entre les créateurs et le public, dans un cadre enchanteur. Photo : Radio-Canada

Malheureusement, certains artistes ont dû annuler leur participation, déplore la présidente du comité organisateur, Isabelle Desjardins.

Malheureusement à cause de la frontière [fermée], il y a des artistes qui n’ont pas pu nous joindre cette année , dit-elle.

Les artistes étaient installés dans une centaine de kiosques accessibles au public.

L’emplacement, vraiment, quelqu’un qui n’est jamais venu voir ça, il faudrait qu’il vienne voir le site. Je ne peux pas vous décrire ça. Le site, c’est comme on dit en anglais, le field of dream, c’est un endroit spécial. Les artistes jasent avec le public. Ils adorent rencontrer le public , indique Mme Desjardins.

Les créateurs présents au Rendez-vous des artistes à Saint-Léonard au N.-B. parlent au public. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Le passage récent de la province à la phase verte, qui comprend la levée des restrictions de santé publique, cadrait bien dans les plans des organisateurs.

Le comité organisateur, ça fait deux ans qu’on travaille. On n’a jamais arrêté. La pandémie n’existait pas pour nous autres. Il n’y avait aucune mention de ça dans nos rencontres. C’est comme si tout était normal. On se disait: On continue, on travaille pour les artistes. Quand, c’est devenu [la phase verte au Nouveau-Brunswick], j'ai sauté pas mal haut chez nous , ajoute Isabelle Desjardins.

Avec des renseignements de Bernard LeBel