Les partisans du Rouge et Or de retour au stade Telus

Le Rouge et Or a retrouvé ses partisans pour la première fois en près de deux ans, dimanche après-midi, le temps d’une partie intraéquipe disputée devant public, au stade Telus. Une répétition pour la troupe de Glen Constantin, mais aussi pour l’Université Laval à une semaine du match d’ouverture de l’équipe.

Malgré la chaleur, plusieurs centaines de détenteurs d’abonnement ont répondu à l’appel de l’équipe pour ce premier événement sportif devant public sur le campus de l'université depuis le début de la pandémie de COVID-19.

C’est notre médicament de l’été. Depuis un an et demi, c’est la meilleure pilule qu'on a pu recevoir. Même si c’est juste un match intraéquipe, on était vraiment dû pour sortir de chez nous , se réjouissait Jean-Louis Méthot, un partisan de longue date présent dans les gradins, dimanche.

Le botteur Vincent Blanchard succède à David Côté, maintenant avec les Alouettes de Montréal. Photo : Rouge et Or / Mathieu Tanguay

Masque obligatoire lors des déplacements dans le stade, places assignées assurant une certaine distanciation et sortie coordonnée par l’annonceur-maison à la fin de la partie, l’organisation du Rouge et Or a pu se faire la main pour accueillir les spectateurs dans le respect des règles sanitaires.

C’était une belle répétition générale. Je pense que c’était important pour nous de s’assurer qu’on puisse accueillir de manière sécuritaire en respectant toutes les consignes. D’avoir eu autant de monde pour un match simulé, quand même, c’est extraordinaire , a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin, après le match.

Une compétition à finir

Le match simulé en soi n’a duré qu’un peu plus d’une trentaine de minutes. Les quarts-arrières Arnaud Desjardins et Thomas Bolduc, qui bataillent pour le poste de partant, se sont relayés aux commandes de l’offensive.

Intercepté par le demi-défensif recrue Anton Haie lors de sa deuxième séquence offensive, le vétéran Bolduc s’est bien ressaisi par la suite, a noté le coordonnateur offensif Justin Éthier. Thomas a connu un super camp. Des interceptions, ça arrive aux meilleurs, à tous les quarts-arrières, mais par la suite il est revenu et a été solide. C'est exactement ce qu’on voulait voir.

Le demi-défensif recrue Anton Haie célèbre son interception avec ses coéquipiers en défensive. Photo : Rouge et Or / Mathieu Tanguay

Éthier était également content d’avoir vu le nouveau venu Desjardins se servir de sa vitesse pour échapper à un plaqué et lui-même courir avec le ballon.

Des questions en suspens

Reste à voir maintenant qui sera derrière le centre lors du match d’ouverture du Rouge et Or, dimanche prochain, au stade Telus. Le camp d’entraînement prend officiellement fin lundi, mais Glen Constantin pourrait choisir de garder l’identité de ses partants secrète d'ici le match contre les Redbirds de McGill.

Si la partie simulée de dimanche était réservée aux détenteurs d'abonnements du Rouge et Or, le match d’ouverture devrait être accessible au grand public. Une annonce officielle de l’Université Laval est prévue en début de semaine, mais un peu plus de 6000 spectateurs pourraient être admis au stade Telus, soit 50 % de la capacité des places assises.