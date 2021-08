Élections fédérales : quatre candidats maintenant connus dans Manicouagan

Une semaine après le déclenchement de la campagne électorale fédérale, quatre candidates et candidats sont maintenant connus dans la circonscription nord-côtière de Manicouagan.

Pour le moment, le Parti libéral du Canada (PLC) et le Parti vert du Canada (PVC) n'ont toujours pas de porte-couleur en vue de la soirée électorale, qui aura lieu le 20 septembre prochain.

Sans surprise, le nom de la députée sortante sera de nouveau sur les bulletins. Marilène Gill tentera d'obtenir un troisième mandat, elle qui a été élue pour la première fois en 2015.

La bloquiste, élue à la Chambre des communes en 2015 et réélue en 2019, déplore que le PLCParti libéral du Canada n'ait pas encore annoncé de candidat dans Manicouagan avec qui elle pourrait croiser le fer.

Monsieur [Justin] Trudeau nous dit qu'il faut pouvoir décider démocratiquement de ce qu'on veut pour la sortie de crise sanitaire. Mais en même temps, le choix n'est pas offert à la population , déplore Mme Gill.

Je trouve dommage de ne pas pouvoir faire valoir mes idées autrement. Je dis toujours qu'il faut frotter nos idées à celles des autres, faut pouvoir discuter. Donc présentement, on ne peut pas vraiment tenir de débats. Une citation de :Marilène Gill, députée sortante de Manicouagan

Marilène Gill, députée sortante de Manicouagan (archives). Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Lors de l'élection générale de 2019, Mme Gill avait obtenu 54 % des suffrages exprimés. Elle avait devancé son plus proche rival, le conservateur François Corriveau, par plus de 14 000 voix.

C'est toutefois Rodrigue Vigneault qui représente le Parti conservateur du Canada (PCC) pour la campagne de 2021. Originaire de Natashquan, il est l'ancien président de la défunte Commission scolaire du Fer.

Le manque de main d'œuvre est un des dossiers qu'il compte aborder au Parlement s'il est élu. Le dossier de l'immigration, si on veut répondre au besoin de main d'oeuvre sur la Côte-Nord, on n'aura pas le choix de travailler en concertation avec le gouvernement du Québec pour être capable d'améliorer et d'augmenter les immigrants sur la Côte-Nord , dit-il.

Rodrigue Vigneault, candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Manicouagan. Photo : Radio-Canada

Quand on dit immigrant, on dit aussi intégration. S'assurer que les gens qui arrivent ici, que leur formation qui vient d'ailleurs est reconnue. Une citation de :Rodrigue Vigneault, candidat conservateur dans Manicouagan

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a annoncé la candidature de Nick Saint-Jean et le Parti populaire du Canada (PPC), celle de Kathleen Giguère.

Les aspirantes et aspirants au poste de député-e de Manicouagan ont jusqu'au 30 août pour déposer leur bulletin de candidature.