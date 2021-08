Rassemblement pour la vaccination obligatoire à Ottawa

Selon ses organisateurs, le rassemblement Safety-Palooza vise à assurer un mois de septembre en toute sécurité. Et pour ce faire, cela passe par la vaccination obligatoire dans les domaines de l’éducation, de la santé et pour les travailleurs essentiels, disent-ils.

Ce que nous faisons depuis ce printemps, avec le JabaPalooza, puis aujourd'hui, le Safety-Palooza, c’est de tenter de rejoindre le plus de personnes possible à Ottawa, à travers l’Ontario et le Canada, pour s’assurer que les gens se fassent vacciner. Et désormais, nous nous demandons ce que nous pourrions faire pour avoir un mois de septembre en toute sécurité , explique la Dre Nili Kaplan-Myrth, médecin de famille d’Ottawa et une des organisatrices de l’événement.

Les enfants doivent aller à l’école et donc, chaque personne qui interagit avec eux devrait être vaccinée. [...] Il faut plus que suggérer la vaccination dans ces cas-là. Une citation de :Dre Nili Kaplan-Myrth, médecin de famille d’Ottawa et organisatrice Safety-Palooza

Selon la quarantaine de personnes réunies à Ottawa dimanche, le gouvernement devrait aussi imposer la vaccination pour avoir accès à des lieux publics, comme les restaurants ou les gyms.

Ce n’est pas trop demander que de prendre soin des autres , dit la Dre Kaplan-Myrth, qui assure que son mouvement est non partisan.

Des chandails du "JabaPalooza", événement qui a précédé le "Safety-Palooza". Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Les organisateurs sont inquiets pour les populations vulnérables et non vaccinées, comme les jeunes de moins de 12 ans.

Il faut être proactif face à cette quatrième vague et au variant Delta. On ne doit pas faire comme l’an dernier, avec des écoles qui n’arrêtent pas de fermer et de si nombreux malades et morts.

Dre Nili Kaplan-Myrth, médecin de famille d’Ottawa et une des organisatrices du rassemblement “Safety-Palooza” Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Les organisateurs croient que cette obligation, tout comme la mise en place d'une mesure comme le passeport vaccinal, pourrait convaincre les personnes qui hésitent encore à se faire vacciner.

C’est le dernier effort. Toutes les personnes qui savent que c’est la bonne chose à faire sont déjà vaccinées. Il en reste un petit nombre, et ce n’est pas une honte, mais ça devrait vraiment être exigé pour arriver à un niveau plus sécuritaire, car nous savons que ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés qui vont amener cette quatrième vague.

Des élus prennent position

Parmi les personnes présentes dimanche, plusieurs élus ont fait le déplacement, dont le député provincial libéral d’Ottawa-Sud John Fraser, le conseiller municipal d’Ottawa Shawn Menard, ainsi que l’élu néo-démocrate d’Ottawa-Centre à Queen’s Park Joel Harden.

Après plusieurs hésitations sur la question, le Nouveau Parti démocratique (NPD) milite pour rendre le vaccin obligatoire dans certains secteurs en Ontario.

Nos amis du Québec y sont allés avec leur propre stratégie d’un passeport vaccinal. Voilà une stratégie! Si on dit que c’est nécessaire dans le secteur de l’éducation et de la santé d’être vacciné, pour quelqu’un qui travaille avec des patients ou des étudiants, que c’est obligatoire, nécessaire et sans exception, ça, c’est une autre stratégie! pense M. Harden.

Sur Twitter, le député Fraser a lui aussi plaidé pour la vaccination obligatoire pour les travailleurs de première ligne du milieu de la santé et de l’éducation.

Pour l’heure, la province demande aux employeurs de certains secteurs clés de la santé de mettre en place des politiques de vaccination strictes pour leur personnel d'ici le 7 septembre.

Mais certains employeurs, comme l’Université d’Ottawa, le Collège La Cité ou le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), par exemple, ont décidé de rendre obligatoire la vaccination dans plusieurs cas.

D’autres, comme l’Hôpital Montfort, ont choisi une stratégie différente.

À partir du 7 septembre, les membres du personnel qui ne seront pas encore vaccinés, sauf ceux ayant une condition médicale documentée ou une exemption en raison des droits de la personne, seront soumis à des tests réguliers de dépistage de la COVID-19 avant de commencer leurs quarts de travail. De plus, tous les employés, le personnel médical, les étudiants/stagiaires et les bénévoles qui ne seront pas encore vaccinés devront suivre une formation complémentaire sur le vaccin contre la COVID-19 , a indiqué l’Hôpital dans un courriel.

Avec les informations de Rémi Authier et de Benjamin Vachet