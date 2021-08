Les infirmières en poste aux soins intensifs à l’Hôpital de Granby ont manifesté contre leurs conditions de travail dans la nuit de samedi à dimanche. Entre minuit et 4 heures du matin, huit professionnelles en soins ont effectué un « sit-in » devant la porte d’entrée principale de l’urgence.

Les infirmières ont entre autres voulu dénoncer le recours aux heures supplémentaires, qui contribuerait à la pénurie de personnel dans le réseau. Elles se disent épuisées et s’inquiètent pour la qualité des soins offerts à la population.

Détournement temporaire des ambulances

La mobilisation a forcé la direction de l’Hôpital à réorganiser son offre de services et des ambulances ont même été détournées dimanche.

« Des services ont été modulés, dont le détournement temporaire d’un maximum d’ambulances vers l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, afin de réduire la pression sur cette urgence qui est présentement à pleine capacité. », a expliqué le CIUSSS de l’Estrie-CHUS par courriel.

Cette nuit, la présence des infirmières s’élevait à 85 % du quota minimal à respecter aux soins intensifs. Une situation qui n’est pas souhaitable , mais qui permettait quand même un fonctionnement adéquat de l’urgence , selon l’employeur.

Dans ce contexte, le Tribunal administratif du travail a été interpellé. Le CIUSSS parle d’une action qui aurait toutes les apparences d’une grève illégale . Le Tribunal devrait rendre sa décision avant la fin de la journée.

Sit-in des infirmières à Québec

Ce matin, vingt-cinq infirmières et infirmiers ont occupé un corridor de l’unité de néonatalogie du CHUL à Québec pour dénoncer la pression de plus en plus forte causée par la pénurie de personnel.

Cynthia Nolin a participé à la mobilisation avec ses collègues. Elle travaille au centre mère-enfant du CHU de Québec et raconte que de plus en plus de parents s’inquiètent des conditions de travail des infirmières.

On n’a pas le temps de répondre aux inquiétudes des parents. On fait le minimum pour nos patients, mais on travaille dans des soins intensifs. Il y a des vies en jeu. , s’inquiète-t-elle.

Des urgences surchargées

La direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS demandait samedi aux citoyens d’éviter de se présenter à l’urgence de l’Hôpital de Granby et de Cowansville si leur état de santé ne nécessitait pas d’intervention urgente, étant donné l’achalandage trop élevé.

Elle a réitéré cette demande dimanche, à la suite des derniers événements.