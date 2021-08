Un ancien restaurant de Matane converti en salle d'entraînement

Un couple de jeunes entrepreneurs matanais reprend l'immeuble qui logeait jusqu'à il y a deux ans les restaurants Le Bunker et Le Coin d'Italie, sur la Route 132, en bordure du fleuve.

Philippe Uy-Bouffard et Marie-Ève Desrosiers veulent y aménager un centre de santé, qui offrira notamment des services en nutrition, en kinésiologie, en massothérapie, ainsi qu’une salle d'entraînement ouverte 24 heures sur 24.

En tant que Matanais, nous trouvons ça intéressant de réutiliser une bâtisse qui ne servait à rien jusqu'à maintenant. En plus, on ne se le cachera pas: l'endroit, c'est un bâtiment comme il n'y en a pas beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent , affirme la co-propriétaire du centre Nutrikin, Marie-Ève Desrosiers, en faisant allusion à la vue spectaculaire sur l’estuaire du Saint-Laurent.

Avec une seule autre salle de conditionnement physique dans toute la Matanie, située au Cégep de Matane, l'arrivée d'un nouveau centre de santé dans la région est loin d'être un luxe, selon les jeunes entrepreneurs.

Par exemple, à Rimouski, qui est seulement 3 fois plus grande que Matane en termes de nombre d'habitants, il y a 10 salles d'entraînement au total. Si on fait des ratios par habitant, une salle d'entraînement pour 21 000 personnes en Matanie, ce n’est pas beaucoup! , note Mme Desrosiers, qui est nutritionniste de formation.

Il n'y a aucun service de nutrition au privé à Matane non plus! Donc on s'est dit qu'encore là, il y a un manque , renchérit son partenaire, le kinésiologue Philippe Uy-Bouffard.

Philippe Uy-Bouffard et Marie-Ève Desrosiers sont tous les deux âgés de 24 ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Découvrir sa fibre entrepreneuriale

Philippe Uy-Bouffard et Marie-Ève Desrosiers n'avaient pourtant pas l'ambition de devenir si vite des entrepreneurs.

Tous deux originaires de Matane, ils sont revenus en région après leurs études à l'Université Laval pour vivre près de leurs familles.

C'est lorsqu'ils ont constaté le peu d'options pour des gens avec des formations comme les leurs qu'ils ont eu l'idée de démarrer leur propre entreprise.

C'est sûr que moi, je voulais me développer au niveau professionnel et personnel, proche de ma famille, dans un endroit où je pouvais aussi m'épanouir dans mon domaine , exprime Philippe Uy-Bouffard, qui est également massothérapeute.

En attendant de trouver le lieu parfait pour accueillir leur entreprise, les fondateurs de Nutrikin ont animé des séances d’exercice de groupe, notamment au parc des Îles de Matane, pendant la saison estivale.

On voulait vraiment venir dynamiser ce qui était offert en Matanie pour que les jeunes puissent revenir en région et qu'ils soient motivés à rester. Une citation de :Marie-Ève Desrosiers, co-propriétaire de Nutrikin

Avec les travaux qui s'entameront cette semaine, les deux entrepreneurs espèrent ouvrir leur nouveau centre de santé dès septembre.