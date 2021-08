Justin Trudeau en campagne dans les Maritimes

À Miramichi, M. Trudeau a renouvelé ses critiques envers Blaine Higgs dans le dossier du financement des interruptions de grossesse au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement Higgs refuse en effet de rembourser les avortements effectués dans des cliniques privées, comme la Clinique 554 de Fredericton.

Ottawa soutient que cette position du Nouveau-Brunswick a pour effet de limiter l’accès à l’avortement dans cette province, et pourrait contrevenir à la loi canadienne sur la santé.

Lors de la campagne électorale fédérale précédente, à l’automne 2019, ce même dossier avait retenu l’attention des leaders politiques qui étaient passés par le Nouveau-Brunswick.

Un quidam observe Justin Trudeau, en campagne à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, dimanche. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Justin Trudeau s’en est aussi pris au refus du premier ministre Higgs d’appuyer le plan des libéraux fédéraux pour établir un système pancanadien de garderies à 10 $ par jour. M. Higgs avait en effet accueilli froidement l’initiative d’Ottawa.

En revanche, M. Trudeau a encensé Blaine Higgs pour sa gestion de la pandémie. Il a rendu la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires de sa province , a-t-il dit. Je le félicite.

Programme à venir

Le Parti libéral du Canada est le seul des principaux partis à ne pas avoir présenté son programme électoral. Les conservateurs et les néo-démocrates l'ont déjà fait, il y a plusieurs jours.

De passage au Nouveau-Brunswick, Justin Trudeau a promis que ce programme serait publié d'ici peu et qu'il sera entièrement chiffré.

En attendant, il a défendu sa formation, à qui certains reprochent de manquer d'imagination en disant que ce ne sont pas les idées qui manquent .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le chef libéral Justin Trudeau entouré de ses candidats Lisa Harris et Dominic LeBlanc, le 22 août 2021 à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. La ministre sortante Anita Anand était aussi sur place. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

M. Trudeau a soutenu que le programme démontrera comment un gouvernement libéral réélu compte bâtir une société plus propre, plus prospère, plus juste .

On est en train de présenter des éléments de notre plateforme tous les jours, on est en train de parler des priorités des Canadiens et on va avoir une plateforme pleinement calculée pour démontrer aux gens d'ici peu , a-t-il dit.

À l’Île-du-Prince-Édouard

Justin Trudeau faisait campagne au Nouveau-Brunswick pour soutenir la candidate libérale de Miramichi—Grand Lake.

Il a ensuite pris le chemin de l’Île-du-Prince-Édouard pour deux arrêts de campagne, où il devait accompagner plus tard dimanche les candidats de sa formation politique dans Malpeque et Charlottetown.

La visite de Justin Trudeau est la première d’un des chefs de parti dans les Maritimes depuis le lancement de la campagne électorale.

Cependant, le chef du Parti conservateur fédéral, Erin O’Toole, ainsi que Jagmeet Singh, leader du Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ), ont déjà visité le Nouveau-Brunswick dans les jours ayant précédé le déclenchement de cette élection générale.