92 feux de forêt brûlent dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Le risque d'incendie dans toute la région demeure principalement faible à modéré, avec quelques poches de risque élevé ou extrême dans les districts de Fort Frances, Thunder Bay et Nipigon.

Une zone de restriction des feux reste en vigueur dans les districts de Kenora, Fort Frances, Dryden et Thunder Bay (à l'exception du parc provincial Wabakimi) et dans certaines parties des districts de Sioux Lookout et de Red Lake, ont déclaré les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt (SUALFF).

L’allumage de feux en extérieur est interdit dans ces zones.

Plusieurs dizaines de feux de forêt brûlent dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Les efforts de maîtrise et de suppression se poursuivent sur les incendies les plus importants de la région, ont indiqué les SUALFFServices d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt , notamment :

Kenora 51, qui a une superficie d'environ 200 600 hectares et n'est pas sous contrôle. Le feu brûle à environ 20 km au nord de la Première Nation Wabaseemoong, du côté nord du lac Umfreville. L'agence gouvernementale a déclaré que les pluies récentes, les températures plus fraîches et l'humidité plus élevée réduiront le comportement des incendies et la probabilité de nouveaux départs d'incendie dans la région. Une évacuation de Wabameesoong a commencé la semaine dernière, mais l'ordre d'évacuation a depuis été levé. Les SUALFF Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt ont déclaré que les équipes de pompiers ont retiré l'équipement mis en place pour protéger la communauté et que les aménagements coupe-feu des côtés est et sud de l'incendie ont été achevés.

ont déclaré que les équipes de pompiers ont retiré l'équipement mis en place pour protéger la communauté et que les aménagements coupe-feu des côtés est et sud de l'incendie ont été achevés. Red Lake 65, qui est situé à environ 6 km à l'ouest de la Première Nation de Poplar Hill et a une superficie d'environ 20 250 hectares. Les pluies récentes ont facilité les efforts de suppression, aucune croissance d'incendie n'ayant été enregistrée ces derniers jours, et les équipes se concentrent sur l'extinction du foyer principal. Poplar Hill a été évacuée plus tôt cet été, mais les résidents sont depuis rentrés chez eux.

65, qui est situé à environ 6 km à l'ouest de la Première Nation de et a une superficie d'environ 20 250 hectares. Les pluies récentes ont facilité les efforts de suppression, aucune croissance d'incendie n'ayant été enregistrée ces derniers jours, et les équipes se concentrent sur l'extinction du foyer principal. a été évacuée plus tôt cet été, mais les résidents sont depuis rentrés chez eux. Red Lake 51 s'étend sur environ 53 500 hectares et est situé à environ 24 km à l'ouest de la Première Nation de Deer Lake . Les pluies récentes ont aidé à empêcher l'incendie de s'étendre, selon les services provinciaux. Deer Lake avait aussi été évacuée, mais les résidents ont depuis pu revenir et l'équipement mis en place pour protéger la communauté a été retiré.

51 s'étend sur environ 53 500 hectares et est situé à environ 24 km à l'ouest de la Première Nation de . Les pluies récentes ont aidé à empêcher l'incendie de s'étendre, selon les services provinciaux. avait aussi été évacuée, mais les résidents ont depuis pu revenir et l'équipement mis en place pour protéger la communauté a été retiré. Red Lake 77, un incendie non maîtrisé qui occupe une superficie d’environ 32 800 hectares, progresse à environ 33 km à l'ouest de Red Lake . Le temps humide récent a aidé à contenir l'incendie. Des équipes travaillent sur le flanc ouest, plus actif. Un aménagement coupe-feu a été construit sur le côté est du feu.

Le gouvernement de l'Ontario a précédemment émis un décret d'urgence pour le Nord-Ouest qui permet à la province de prendre des mesures spéciales pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens essentiels .

Les restrictions s'appliquent à certaines activités industrielles susceptibles de provoquer des étincelles et des incendies.

L'arrière-pays du parc provincial Quetico demeure fermé aux campeurs et aux voyageurs en raison des feux de forêt.