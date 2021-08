Des spectacles de danse uniques pour une ou deux personnes à la fois

Le concept des spectacles Osez! en solo est simple mais inédit : on couple un danseur ou une danseuse avec un concepteur ou une conceptrice sonore. Ces artistes créent ensuite une chorégraphie d’environ 10 minutes, qui est présentée à une ou deux personnes à la fois dans des lieux secrets de leur région.

À l’achat d’un billet, le public pourra sélectionner le quartier dans lequel il souhaite vivre l’expérience, sans toutefois connaître le ou la soliste en danse qu'on associe à ce quartier. Le lieu secret et l'interprète sont dévoilés au public 24 heures à l’avance. Lorsqu’il arrive sur place, des casques audio l’attendent avec la trame sonore composée par le concepteur ou la conceptrice sonore.

Ce concept unique de Danse K par K, une compagnie fondée par la chorégraphe Karine Ledoyen en 2005, prend vie cette année dans 16 villes du Québec, en simultané, dans les régions de Québec, Montréal, Lanaudière et les Laurentides.

À Montréal, les lieux secrets sont situés dans les quartiers de la Petite-Italie, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont, d’Ahuntsic, de Villeray et de Centre-Sud. L’événement se tient du 17 au 28 août.

Composer avec le hasard

En entrevue avec René Homier-Roy pour l’émission Culture club, Karine Ledoyen a expliqué comment étaient choisis les pairages entre ces artistes de la danse et de la musique. C’est la chose la plus simple de la Terre : on fait une pige au sort , quelques mois avant les prestations.

Cette façon de procéder peut donner vie à des duos improbables, puisque les types de danse pratiqués varient (classique, breakdance, contemporaine...), tout comme les genres musicaux privilégiés par les concepteurs et conceptrices sonores. Un musicien classique pourrait ainsi devoir travailler avec une danseuse spécialisée en breakdance, par exemple.

C’est la chose la plus fantastique. Chacun des artistes va sortir un peu de sa zone de confort et va aller visiter l’univers de l’autre. Et en visitant l’univers de l’autre, ça nous enrichit. […] Ça permet aux artistes de se mettre dans le risque de la création , a expliqué Karine Ledoyen.

La seule contrainte de création est la fenêtre d’environ 20 heures qui est laissée aux artistes pour finaliser leur prestation de 10 minutes. Il n’y a pas de thème particulier à respecter, mais ces personnes sont invitées à prendre en compte le lieu dans lequel elles vont évoluer, que ce soit une forêt, une ruelle ou un cimetière.

Une expérience intime, mais pas intimidante

Pour les personnes qui seraient intimidées ou gênées de vivre l'expérience plutôt intime d'Osez! en solo, Karine Ledoyen se veut rassurante : Rapidement, [le danseur ou la danseuse et le spectateur ou la spectatrice] sont très vite mis à l’aise du fait qu’ils sont ensemble dans le même univers sonore. Il y a aussi une personne magique autour de tout ça : chaque artiste a son accompagnateur, qui va accueillir le public et le rassurer.

Pour se procurer des billets, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site du ou des partenaires de Danse K par K dans leur région : Montréal (L’Agora de la danse), Québec (La Rotonde), les Laurentides (Odyscène, Théâtre Gilles-Vigneault, Théâtre du Marais, Théâtre du Patriote) ou Lanaudière (Théâtre Hector-Charland, Théâtre Alphonse-Desjardins, Centre Culturel Desjardins, Théâtre du Vieux-Terrebonne).

Avec les informations de René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club