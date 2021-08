Des piscines fermées pratiquement tout l’été à cause du manque de sauveteurs

Plusieurs municipalités ont pourvu leurs postes de sauveteur difficilement, cette année. À L’Anse-Saint-Jean, la municipalité a même signé un contrat avec un service de sauveteurs.

On a déjà essayé d’en former des [sauveteurs] , ça marchait pas donc on avait ce contrat avec cette société pour avoir une solution de rechange. Mais cette solution marchait en temps normal, mais on n’est plus dans des temps normaux , remarque le conseiller municipal et responsable du camping municipal, Anicet Gagné.

À titre d’exemple, au Mont-Édouard, la piscine devait être ouverte du 8 juillet au 15 août on a pu ouvrir cette piscine seulement 8 jours au cours de l’été. Une citation de :Anicet Gagné, responsable du camping municipal

La problématique de la disponibilité des sauveteurs a commencé l’année dernière selon M. Gagné. La majorité des sauveteurs se déplacent de Montréal pour surveiller les baignades à L’Anse-Saint-Jean.

Cette pancarte a souvent dû être affichée cette année. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Ils [La société] nous ont dit qu’ils feraient l’impossible pour cette fin de semaine, mais finalement ils n’ont pas été capables. Le service de sauveteur n'a pas été en mesure de respecter le contrat avec la municipalité de L'Anse-St-Jean à plusieurs reprises au courant de l’été. Le manque de personnel est criant dans toute la province.

Les clients sont toujours déçus remarquent M. Gagné. En fin de semaine, on a remboursé des campeurs , 10 % de leur réservation.

On ne peut pas rester comme ça alors que la chaleur est torride et que les gens ne peuvent pas accéder à la piscine. Au moins il y a des jeux d'eau , dit-il.

Il n’y a pas qu’au Bas-Saguenay que les piscines sont fermées. À la Dam-en-Terre à Alma, il y avait seulement deux sauveteurs tout l'été, ce qui a occasionné des bris de service, notamment pour la plage.

Au camping de Val-Jalbert, la direction a dû fermer la piscine régulièrement en raison de cette pénurie de sauveteurs.