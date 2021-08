La Feste médiévale de Saint-Marcellin : 20 ans de cœur et de passion

C'est la première fois qu'un festival médiéval au Québec perdure plus que 15 ans , souligne le président de l'Association médiévale de Québec, Jean-Sébastien Drapeau.

Et ce n'est pas une coïncidence. Tous s'entendent pour dire que le secret de Saint-Marcellin, ce sont les résidents du village qui sont devenus les bâtisseurs de la Feste.

Après une pause forcée par la pandémie en 2020, la Feste médiévale de Saint-Marcellin est de retour cette année et célèbre ses 20 ans. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

C'est la passion! , lance en guise d'explication le président du comité organisateur de l'événement, Denis Francoeur.

Il y a des bénévoles qui ont construit des châteaux, le plus grand trébuchet en Amérique du Nord. Ces gens-là ont 82 ans aujourd'hui et on leur demande d'arrêter de courir parce qu'on est pas capables de les suivre. Une citation de :Denis Francoeur, président du comité organisateur de la Feste médiévale

Émilien Ross ne court plus, lui, puisqu'un de ses genoux est en perdition , dit-il. Il ne ralentit pas pour autant, lui qui est impliqué dans la construction du site depuis les tout débuts.

Émilien Ross et Simone Desjardins sont impliqués dans l'organisation de la Feste médiévale depuis les tout débuts de l'événement. Photo : Radio-Canada

On aide encore. On a encore la fièvre, nous autres! On a tellement mis d'efforts là-dedans qu'il faut pas lâcher , insiste-t-il.

La première édition s'est fait au Lac Noir. Après ça, on a négocié avec l'Archevêché de Rimouski, vu que c'était le lot de la Fabrique, pour acquérir un terrain et construire tout ce que vous voyez , se souvient-il.

Au début de tout, juste sur le site médiéval, jusqu'à la huitième année, c'était entre 400 et 500 heures bénévoles qu'on mettait sur le site. On commençait au mois de mai et ça allait jusqu'à la fermeture du site. On a le cœur attaché à ce site-là. Une citation de :Émilien Ross, résident de Saint-Marcellin et bénévole

Le trébuchet, ce bois-là, ça a tout été bûché à l'hiver. Ça a été transporté en motoneige, après ça on a pris un moulin pour scier le bois au printemps et on a construit ça , précise-t-il en ajoutant du même souffle que d'autres travaux restent à faire sur la tour.

En plus des travaux manuels, des heures de recherche historique doivent être faites pour s'assurer que tout ce qu'on voit à la Feste est fidèle aux constructions et habits de l'époque médiévale.

On est là pour apporter le plus haut niveau de reconstitution historique possible. On est comme un musée, mais un musée réel. On brise la vitrine pour que ça puisse être touché , explique Jean-Sébastien Drapeau.

Les armures sont fabriquées selon la méthode traditionnelle. Une armure de combat peut valoir entre 3000 et 5000 dollars selon Jean-Sébastien Drapeau. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Par exemple, les armures de combat sont fabriquées selon la méthode traditionnelle et faite sur mesure pour le chevalier qui va la porter.

C'est pas juste un bibelot, c'est tout l'apprentissage qu'il y a derrière. Il y a le visuel et la vie qui va avec , ajoute-t-il.

L'époque médiévale, de plus en plus à la mode

L'engouement pour les reconstitutions médiévales et les événements qui célèbrent cette époque a explosé depuis quelques années, notamment grâce à des séries télévisées très populaires comme Game of Thrones et Vikings.

En 1996, on ne parlait pas d'armure, on espérait une cotte de maille , souligne Jean-Sébastien Drapeau en pensant à ses premières années dans cet univers.

Aujourd'hui, on arrive dans un bourg où on peut facilement s'évader et penser qu'on est rendus complètement au Moyen-Âge. Quand on est arrivés ici en 2003, c'était simplement une forêt avec une mini Feste qui attirait 1500 personnes , rappelle-t-il.

Cette année, les visiteurs devaient suivre un parcours prédéterminé pour traverser le site de la Feste médiévale de Saint-Marcellin. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Maintenant, la Feste médiévale de Saint-Marcellin attire entre 6000 et 15 000 personnes par année.

Il y a des nouveaux visages. Il y a des gens qui font tous les événements. Il y en a pour qui c'est la première fois et on va les revoir l'année prochaine , constate Denis Francoeur.

Une Feste de renommée internationale

Même lorsqu'on quitte le village, l'intérêt pour l'époque médiévale se ressent ailleurs au pays et dans le monde.

L'engouement n'est pas juste local, l'engouement est provincial et même national , affirme Jean-Sébastien Drapeau.

Moi, j'ai la chance de voyager, de faire 3-4 pays pour des tournois. Je me suis battu à Rome, en Espagne et à toutes les places où on va, on leur dit : ''Vous avez la structure qu'est le château, mais vous n'avez pas le cœur qu'on peut avoir à Saint-Marcellin''. Une citation de :Jean-Sébastien Drapeau, président de l'Association médiévale du Québec

Le message est passé que Saint-Marcellin, c'est pas juste un environnement féérique; c'est une passion qui est propre à cette place-là qui fait que j'ai du monde de partout qui veulent venir à Saint-Marcellin. C'est unique , ajoute-t-il.

Les organisateurs ont remarqué plusieurs nouveaux visages à la Feste médiévale de Saint-Marcellin cette année. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Cette année, l'organisation s'est adaptée aux mesures sanitaires en imposant aux visiteurs de suivre un parcours prédéfini, une formule qui a été très appréciée, selon Denis Francoeur.

On a eu énormément de commentaires sur la formule actuelle et c'était tous des commentaires positifs parce que les gens ont découvert des endroits où ils n'avaient pas nécessairement eu le temps d'aller , explique-t-il.

L'organisateur envisage de conserver l'idée du parcours même après la pandémie, mais sous forme d'un parcours suggéré.

Avec les informations d'Alexandre Courtemanche