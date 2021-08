Une vague de chaleur record frappe le Québec pour la deuxième fois cet été

Les températures généralisées dépassent largement la barre des 30 degrés Celsius et sont au-dessus de la moyenne, normalement 24-25 degrés Celsius, pour cette période de l'année, selon le météorologue d'Environnement Canada Simon Legault.

La récente vague de chaleur a même renversé un record qui tenait depuis plus d'un siècle.

Montréal a battu le record établi en 1916, où nous avons vu plus de trois jours avec des températures de 33 degrés. Les vagues de chaleur ne sont pas inconnues, mais nous sommes bien au-dessus de ce que nous devrions être. Une citation de :Simon Legault, météorologue d'Environnement Canada

Des températures aussi élevées que 35 degrés Celsius ont été enregistrées dans le centre-ville de Montréal samedi.

Environnement Canada a émis un nouvel avertissement de chaleur dimanche, indiquant que la province doit s'attendre à ce que les valeurs quotidiennes d'humidex restent entre 35 et 40 jusqu'à jeudi. Par ailleurs, les nuits resteront inconfortables avec des minimums à près de 20 degrés Celsius jusqu'à mardi matin.

Enfants et adultes se regroupent près d'un point d'eau. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Si ces températures extrêmes sont bien supérieures à la moyenne, elles ne sont pas inattendues selon le météorologue, compte tenu des effets du changement climatique.

Les changements climatiques sont déjà en cours et ils ont déjà des impacts sur nous, a-t-il soutenu. On voit les températures augmenter. Les vagues de chaleur sont maintenant plus fréquentes, plus intenses et plus longues.

Des risques pour la santé

Le porte-parole d'Urgences santé Stéphane Smith encourage les Québécois à prendre certaines précautions au cours des prochains jours.

Ces conditions étouffantes pourraient poser des risques pour la santé de certains résidents vulnérables, précise Environnement Canada, tels que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

Un corgi curieux dans un parc où il fait moins chaud. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Le premier ministre du Québec, François Legault, a publié un tweet dimanche demandant aux Québécois de tendre la main aux personnes vivant seules et de s'assurer que tout le monde soit hydraté et en sécurité.