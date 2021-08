Première vague de retranchements aux camps des Huskies et des Foreurs

Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or ont procédé samedi à une première vague de retranchements à leur camp d'entraînement.

Du côté de Val-d'Or, 13 joueurs ont subi le couperet, alors que 14 joueurs ont été retranchés à Rouyn-Noranda.

L’entraîneur-chef des Huskies, Brad Yetman, souligne que les recrues ne lui ont pas rendu la tâche facile.

On avait des décisions difficiles à prendre hier. On a beaucoup de joueurs qui ont travaillé très fort, qui ont démontré du caractère. En même temps, c’est une bonne chose d’avoir des décisions difficiles à prendre, autant au camp des recrues qu’au camp principal , souligne-t-il.

Les vétérans des deux formations abitibiennes ont rejoint les groupes de recrues après cette première vague de retranchements.

Au sein des deux équipes, un second groupe de joueurs devra être renvoyé à la maison le 26 août, afin de respecter la limite de 27 joueurs imposée par la ligue.

Les alignements finaux doivent être annoncés le 29 août.

Les Foreurs et les Huskies disputeront leurs troisième et quatrième matchs préparatoires en s’affrontant mardi et mercredi.

La saison régulière s’amorce le 1er octobre.