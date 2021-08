Deuil du hockey junior, après la mort de trois joueurs dans un accident de voiture

Caleb Reimer, Ronin Sharma et Parker Magnuson, âgés de 16 et de 17 ans, ont été retrouvés sans vie sur les lieux de l’accident, indique la caporale Vanessa Munn, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Ma tristesse va au-delà des mots , a partagé sur Facebook Tim Preston, entraîneur-chef pour les moins de 15 ans à l’Académie de hockey Delta dans le Grand Vancouver, dont les trois adolescents ont fait partie.

Tim Preston a établi un mémorial au centre Planet Ice Delta, à Delta, avec l'entraîneur Shawn McBride. Les maillots des adolescents et des bougies y ont été installés pour leur montrer leur amour .

Vous allez nous manquer pour toujours, mais vous n’allez pas être oubliés. Une citation de :Tim Preston, entraîneur des trois joueurs décédés

Une petite communauté , une grande famille

À la suite de l’accident, des équipes de hockey junior dans l’ouest ont fait part de leurs condoléances.

C'est le cas des Edmonton Oil Kings, qui avait repêché Caleb Reimer. « Caleb avait un avenir prometteur [...] Il était quelqu'un avec qui vous aimiez être, il était un superbe équipier et un merveilleux ami », a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'équipe, Kirt Hill.

Des mots de soutien ont également été donnés par les Vancouver Giants, les Kamloops Blazers, les Powell River Kings de la Colombie-Britannique et les Prince Albert Raiders de la Saskatchewan.

La Ligue nationale de hockey a également indiqué dans un tweet qu'elle envoyait ses plus sincères condoléances aux familles des trois victimes.

Quand j’ai entendu la nouvelle et que j'ai su qui ils étaient, mon cœur s’est brisé pour leurs familles, leurs amis, leurs partenaires d’équipe et toute la communauté , indique Tali Campbell, directeur général de l'équipe de hockey junior Coquitlam Express, en Colombie-Britannique.

Il avait rencontré Ronin Sharma et Parker Magnuson à des camps d’entraînement : La communauté de hockey est petite.

Ces trois jeunes hommes avaient la vie devant eux, une carrière de hockey et une vie après le hockey. Une citation de :Tali Campbell, Coquitlam Express

C’est terrible d'entendre la mort de quelqu’un, dit-il, mais surtout quand il s’agit de jeunes gens avec un avenir brillant.

C’est une telle tragédie, la perte de ces trois jeunes est sidérante , a également partagé sur Facebook Kevin Gallant, dont le fils a joué au hockey avec Caleb Reimer et Parker Magnuson.

Même si nous jouons pour des équipes différentes, la communauté de hockey est vraiment une grande famille. Une citation de :Surrey Eagles, sur Twitter

Les Surrey Eagles ont aussi exprimé leurs plus sincères condoléances à tous ceux qui connaissent et qui aiment Ronin, Caleb et Parker , sur Twitter. Ses membres ont le cœur brisé , déplore l'équipe.

Les trois adolescents sont morts après que leur véhicule a percuté un arbre à Surrey. La GRCGendarmerie royale du Canada affirme que des agents ont été dépêchés dans le quartier Fraser Heights vers 3 h samedi matin.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident.

Avec les informations de David P. Ball