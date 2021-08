Élections municipales 2021 : les candidats s'activent à Trois-Rivières

À Trois-Rivières, la candidate à la mairie Valérie Renaud-Martin mène, dimanche, une consultation citoyenne à l’Île Saint-Quentin.

La conseillère municipale souhaite connaître les priorités des citoyens et entendre leurs idées en prévision du scrutin du 7 novembre prochain.

Comme mairesse, je veux être en mesure de bien répondre aux attentes des gens, explique Valérie Renaud-Martin. Pour ce faire, la première étape est de les écouter et recueillir leurs idées et leur vision des choses par rapport à différents thèmes afin d’être en position de présenter un plan d'action qui fait sens pour notre ville .

En juin dernier, la candidate avait déjà annoncé vouloir faire de la politique de proximité l'une des quatre grandes orientations de campagne.

Il n’est pas rare que les citoyens me disent qu'ils aimeraient sentir que leur opinion compte davantage et non pas seulement une fois aux quatre ans. C’est quelque chose que je m’engage à réaliser en tant que mairesse.

Une citation de :Valérie Renaud-Martin, candidate à la mairie de Trois-Rivières