Un nombre croissant d'assureurs se distancient des énergies fossiles

Alors que les changements climatiques coûtent de plus en plus cher à leur industrie, de grandes compagnies d’assurance cherchent à limiter leurs associations avec le secteur des énergies fossiles, tant dans leur portefeuille d’investissement que dans leur clientèle.

Dans les trois dernières années, 23 compagnies ont réduit ou complètement supprimé les polices d’assurance qu’elles offraient aux entreprises de l’industrie du charbon.

Neuf compagnies ont fait la même chose pour les projets liés aux sables bitumineux canadiens.

Ce n’était pas un enjeu important pour le secteur des assurances ne serait-ce que sept ans plus tôt, mais maintenant, ça change à la vitesse de l’éclair , dit le directeur national des changements climatiques du Bureau d’assurance du Canada, Robin Edger.

D’autres compagnies ont aussi choisi de se débarrasser de leurs actifs dans l’industrie pétrolière pour en acheter davantage dans les énergies vertes.

Le mois dernier, huit des plus grands assureurs du monde, incluant Swiss Re, le groupe d’assurance Zurich et Aviva, se sont engagés à avoir un portefeuille carboneutre avant 2050.

Plusieurs fonds d’investissement et grandes institutions financières ont également commencé à désinvestir des industries fossiles.

Cependant, l’industrie de l’assurance a peut-être davantage à perdre si les changements climatiques ne ralentissent pas. Selon le Bureau d’assurance du Canada, les dégâts en dommages assurables causés par des événements météorologiques extrêmes ont quadruplé en 10 ans, atteignant 2,4 milliards de dollars en 2020.

Selon un rapport récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), cette tendance risque de s’accentuer.

Ce rapport indique que la hausse de la température moyenne de la planète franchira 1,5°C dans les années 2030, entraînant davantage d’inondations, de feux de forêt et de canicules.

En Europe, où toutes les compagnies publiques sont obligées de dévoiler leurs actifs dans l’industrie fossile, les assureurs et les fonds d’investissement ont été plus rapides et plus nombreux à prendre leurs distances avec celle-ci.

Le mouvement de finance durable a toutefois commencé à prendre de l’élan aux États-Unis et au Canada plus récemment.

Je ne peux pas imaginer que [les assureurs nord-américains] vont juste fermer les robinets et arrêter d’investir d’un coup, mais il y a certainement une tendance qui a commencé et qui va s’intensifier , pense Victor Adesanya, auteur principal d’un récent rapport de la firme DBRS Morningstar sur le sujet.

La Torontoise Manuvie, par exemple, s’est engagée en mai à se constituer un portefeuille de placements carboneutre avant 2050.

Une poignée de compagnies ont également publiquement refusé d’assurer l’expansion du pipeline Trans Mountain.

Pour moi ça illustre un réel changement dans le secteur , dit Mary Lovell, membre du groupe environnementaliste américain Rainforest Action Network.

Robin Edger, du Bureau d’assurance du Canada, s’attend à ce que le sujet de la finance durable se taille une place de choix au prochain sommet des Nations Unies sur le climat, en novembre. Il dit que l’industrie de l’assurance suivra l’événement avec attention.

D’après les informations d’Amanda Stephenson de la Presse canadienne