Un météore se déplaçant lentement dans le ciel a offert aux observateurs d'étoiles de l'est de l'Ontario un spectacle coloré et un bang audible, alors qu'il traversait le ciel nocturne, vendredi soir.

Les témoignages ont déferlé sur les médias sociaux parlant d'un objet vert ou bleu vif traînant une longue queue rouge dans le ciel dégagé, vers 22 h 30, vendredi. Des témoins à Ottawa ont également rapporté avoir entendu un boom environ une minute après que l'objet a, semble-t-il, éclaté en morceaux.

Un habitant de Kanata, Da Kim, dit l’avoir aperçu par sa fenêtre ouverte. Un petit éclair vert vif est apparu de nulle part et il a clignoté plusieurs fois, alors que de petits fragments de cette boule de feu tombaient du ciel , a-t-il raconté.

Il y a toujours des photos, des vidéos ou des films sur les comètes, les météores et les pluies d'étoiles, mais voir ça en personne, c’est bien mieux que de le voir en HD ou en 4K , a ajouté M. Kim.

Philip Thompson se promenait à Aylmer quand il dit avoir entendu un boum environ une minute après le passage du météore au-dessus de sa tête. C'était un peu comme un faible grondement. Un peu comme le tonnerre , a-t-il décrit. J'ai déjà vu quelques étoiles filantes, mais rien d'aussi énorme... J'étais juste émerveillé.

À visionner : Vidéo de la boule de feu partagée par l' American Meteorological Society (Crédit : Sam Berrada)

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Près de 50 signalements

La boule de feu , un terme employé pour une météorite particulièrement brillante, a été vue par plusieurs personnes dans une région allant de Toronto à Québec, selon l'International Meteor Organization (IMO). Elle a été filmée à au moins deux reprises, notamment dans une vidéo captée par la caméra d’une porte d’entrée à Nepean.

Les vidéos montrent clairement un météore se déplaçant lentement qui s’est fragmenté en entrant dans l'atmosphère , a déclaré Robert Lunsford, secrétaire général de l' IMOInternational Meteor Organization . M. Lunsford indique que la lenteur du déplacement de ce météore et sa grande taille signifient qu'il est possible qu'un petit fragment ait survécu à son voyage dans l'atmosphère terrestre et ait atteint le sol intact.

Si cela crée un bang sonique retardé, il est possible qu'il ait atteint le sol , a-t-il expliqué.

À visionner : Vidéo YouTube du météore, enregistrée par la caméra d'une porte d'entrée à Nepean

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'organisation a reçu 43 signalements de l'événement samedi après-midi.

Un seul événement peut parfois générer jusqu'à 500 rapports. Étant donné que l' IMOInternational Meteor Organization s'appuie sur une modélisation informatique utilisant des informations provenant d'observations signalées pour estimer l'emplacement d'un site d'impact potentiel, ses prévisions devraient s’affiner à mesure que de nouveaux rapports arriveront.

Selon les informations actuellement disponibles, M. Lunsford suppose que le météore aurait atterri quelque part entre Ottawa et Montréal, s'il a effectivement atteint la surface de la Terre.

Le problème est que la zone où il aurait pu atterrir pourrait s’étendre sur un rayon de 50 km. Bonne chance pour trouver une petite pierre dans une zone comme celle-là , a-t-il souligné.

Un Boom probablement causé par la rupture du météore

Les météores peuvent varier en taille, d'un grain de poussière à un rocher ou beaucoup plus. Plus un météore est gros lorsqu'il frappe l'atmosphère, meilleures sont ses chances d'atteindre le sol et de devenir une météorite .

Mais même un gros météore de plusieurs mètres de diamètre sera probablement réduit à quelques centimètres s'il atteint la surface de la Terre.

La queue brillante du météore observé vendredi soir semble indiquer qu'il s'agissait d'un objet relativement gros, car les plus gros météores produisent plus cet air coloré et surchauffé que les témoins disent avoir vu, a expliqué Phil Groff, directeur général de la Société royale d'astronomie du Canada.

M. Groff doute que ce météore ait survécu, cependant, et le bruit que les témoins ont entendu a probablement été causé par la rupture de la roche en morceaux.

Le fait qu'il soit brisé signifie que vous avez beaucoup de petits morceaux qui brûlent dans l'atmosphère , a-t-il déclaré. Et ainsi, il devient moins probable que quelque chose arrive jusqu'au sol.

D’après le reportage de Ben Andrews, CBC