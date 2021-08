De plus en plus de touristes de l’extérieur visitent la Nouvelle-Écosse

Même si les visiteurs provenant de l’extérieur de la région atlantique se font plus nombreux, les activités touristiques en Nouvelle-Écosse attirent surtout des résidents de cette province, selon des intervenants de l’industrie.

Le secteur du tourisme en Nouvelle-Écosse, mis à mal comme partout ailleurs par la pandémie, s’attend à avoir généré moins de 900 millions de dollars en 2020. C’est presque la moitié de l’activité économique de 1,7 milliard de dollars générée en 2019, avant l’apparition de la COVID.

Depuis le début de la pandémie et des restrictions frontalières qui l’ont longtemps accompagnée, le secteur du tourisme en Nouvelle-Écosse compte sur les Néo-Écossais.

Cet été, ils réservent davantage et restent plus longtemps, observe-t-on dans l’industrie.

L’entreprise Grape Escapes Nova Scotia Wine Tours, qui organise une tournée des vignobles de la vallée d’Annapolis, a surtout accueilli des Néo-Écossais cette année, mais cela change rapidement, affirme la propriétaire, Susan Downey Lim.

Nous recevons surtout des Canadiens de l’Atlantique, mais on remarque une importante augmentation des visiteurs de l’Ontario et du Québec. On commence à en voir davantage de l’ouest, de la Colombie-Britannique , dit-elle. Même quelques-uns des États-Unis.

Secret Nova Scotia Tours organise des activités de glissade dans la boue sur la rivière Shubenacadie, à Maitland en Nouvelle-Écosse. Photo : Courtoisie de Secret Nova Scotia Tours

Alicia Simms, propriétaire de Secret Nova Scotia Tours, remarque une recrudescence des réservations.

En mars, les visiteurs potentiels étaient réticents à réserver une des expériences proposées par l’entreprise, de crainte de voir la pandémie contrecarrer leurs plans. Puis la Nouvelle-Écosse a connu en avril et mai sa pire éclosion de COVID-19, empêchant Secret Nova Scotia Tours de débuter sa saison au moment prévu.

Depuis juin, cependant, les réservations vont bon train, dit Alicia Simms. Une des expériences les plus populaires est la glissade dans la boue sur la rivière Shubenacadie, à Maitland.

C’est une expérience incroyable où les adultes retombent en enfance , s’enthousiasme Mme Simms.

Brian Hebert, propriétaire de Fundy Treasures, qui propose des visites organisées le long de la baie de Fundy, se satisfait de voir que plusieurs personnes ayant dû annuler leurs réservations en mai, lorsque la province a été placée en confinement, ont placé d’autres réservations pour l’été.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Brian Hebert (à gauche) amène des touristes sur une randonnée organisée le long de la baie de Fundy. Photo : Tourisme Nouvelle-Écosse

Il y a beaucoup de visiteurs de l’Ontario, et quelques-uns du Nouveau-Brunswick , dit-il.

Les propriétaires d’établissements d’hébergement admettent eux aussi que le printemps a été difficile. David Chute, copropriétaire de l’auberge Coopers Inn, à Shelburne, affirme que, même en juillet, son établissement n’accueille que la moitié du nombre habituel de visiteurs.

Mais les Néo-Écossais visitent les autres régions de leur province, dit-il, et ils réservent de plus longs séjours.