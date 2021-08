Des résidents du Sahtu en isolement appellent les gens à prendre l’éclosion au sérieux

Leslie Kisoun, son conjoint et leur bébé de trois mois sont parmi les 86 résidents de Fort Good Hope qui ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Selon elle, plusieurs personnes ne respectent pas le couvre-feu ni les règles d’isolement imposés par les autorités sanitaires.

Leslie Kisoun a reçu ses deux doses de vaccin et dit n’avoir eu que de légers symptômes, mais elle sait que ce n’est pas le cas de tout le monde.

Elle remarque qu’il y a encore certains de ses concitoyens qui ne croient pas à la gravité de la pandémie.

Je veux que les gens sachent que la COVID-19 est réelle. Les gens peuvent en mourir , dit-elle.

Elle encourage par ailleurs les gens qui doivent s’isoler à demander de l’aide s’ils en ont besoin.

Sa propre famille, dit-elle, a reçu un gros coup de pouce de la Nation Dene pour traverser cette épreuve.

Nous avons de l’eau et de la formule pour bébé et tout ce qu’il faut, simplement parce qu’on leur a dit qu’on était en isolement et qu’on avait besoin de nourriture.

Leslie Kisoun espère que l'arrivée des renforts de l'armée incitera les gens à suivre les ordres de santé publique.

Isabel Orlias, résidente de Colville Lake, a aussi dû s’isoler avec sa famille. Elle dit avoir été choquée par la vitesse à laquelle le virus s’est répandu dans la communauté.

Je suis inquiète pour les enfants, les aînés et ceux qui ont des problèmes médicaux. Moi et ma famille prions tous les jours pour que personne ne développe de symptômes , dit-elle.

Elle tente de faire sa part pour encourager les gens à suivre les règles de santé publique et pour partager l’information à jour sur l’éclosion à travers les réseaux sociaux.

J’espère que toutes les communautés sauront se réunir et s’entraider dans le Sahtu. Ce sont des temps épeurants et incertains, et c’est un moment ou nous devrions tous nous soutenir les uns les autres , croit-elle.

Avec des informations d’Alex Brockman