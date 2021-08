Une femme du N.-B. souffre toujours des symptômes du COVID-19 neuf mois plus tard

Il y a à peine un an, Kelli Franklin, 35 ans et originaire de Fredericton, était une femme en bonne santé. Neuf mois plus tard, Keli Franklin est toujours aux prises avec des symptômes post-COVID et une qualité de vie qui a radicalement changé.

Elle travaillait auparavant comme physiothérapeute à Calgary. Puis, elle a reçu un diagnostic de COVID-19.

Ses symptômes ont commencé en décembre 2020, avec un mal de gorge et une congestion. Ils se sont rapidement aggravés et elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques, des difficultés à dormir, un essoufflement et un rythme cardiaque élevé.

Kelli Franklin a déjà fait le sentier de Machu Picchu au Pérou. Aujourd'hui, elle ne peut plus pratiquer aucune forme d'activité physique. Photo : Gracieuseté de Kelli Franklin

Elle s'attendait à ce que les symptômes passent relativement vite.

Keli Franklin a commencé à reporter des rendez-vous avec ses clients et a essayé de rester optimiste. Cependant, le rétablissement complet espéré ne s'est pas produit.

Cette maladie m'a pris tellement de choses. Elle a pris mon travail, mes relations avec tous mes clients, ma famille et mes amis, mes passions, mes loisirs. Je pensais qu'étant jeune, en bonne santé et assez active, je ne serais malade que pendant une semaine ou deux. Une citation de :Keli Franklin, une femme atteinte du coronavirus

Au fil des mois, Keli Franklin a continué à ressentir toute une série de symptômes, notamment une grande fatigue, des problèmes respiratoires et une perte de cheveux. J'ai remarqué que tous les systèmes de mon corps étaient affectés , a-t-elle déclaré.

Le changement de sa chevelure a été spectaculaire.

Keli Franklin avait l'habitude d'avoir des cheveux longs, bouclés et roux. Mais depuis décembre, ils tombent par morceaux, et le pigment de ses cheveux autrefois brillants a disparu.

C'est comme si une autre partie de moi avait été enlevée , a-t-elle déclaré.

Elle s'est rendue plusieurs fois aux urgences et a pris de nombreux rendez-vous chez le médecin, faisant ses propres recherches pour essayer de comprendre son état après qu'on lui ait dit qu'il n'y avait aucun traitement pour cela.

Chaque jour est un défi, exprime-t-elle, sans fin en vue .

Le traitement de la COVID-19, encore en évolution

La Dr Angela Cheung, médecin et scientifique principale à l'Institut de recherche de l'Hôpital général de Toronto, a déclaré que, bien que des progrès aient été réalisés, la compréhension et le traitement de la COVID-19 sont encore en évolution.

Les traitements réguliers pour les maladies post-virales ont permis à certains patients de se rétablir complètement , a déclaré Cheung, qui se spécialise dans la recherche sur la COVID-19. Selon elle, certains patients n'ont plus de symptômes.

La Dr Angela Cheung a codirigé une étude sur les effets à long terme de la COVID-19 sur plus de 1 300 patients. Photo : University Health Network

Il existe plus de 200 symptômes associés à toutes les maladies post-virales.

Angela Cheung estime que la perte de cheveux est un symptôme commun à toutes les maladies.

Les cheveux sont quelque chose d'assez sensible à la maladie et au stress, donc nous avons tendance à perdre nos cheveux lorsque nous ne sommes pas bien. Une citation de :Dr Angela Cheung, médecin et scientifique principale à l'Institut de recherche de l'Hôpital général de Toronto

Cheung estime que 10 à 50 % des cas de COVID-19 présentent des troubles post-COVID.

Ce n'est pas une estimation très précise... Je pense que 10 % est une valeur basse et 50 % une valeur haute, la vérité se situant probablement entre ces deux chiffres , a-t-elle déclaré.

Selon le Angela Cheung, les personnes qui présentent des symptômes auront besoin d'un traitement pour se rétablir. Les traitements varient d'un cas à l'autre en fonction des symptômes.

Se laisser le temps de guérir

Le conseil qu'elle donne à Franklin et aux autres personnes qui luttent contre le COVID-19, est d'être patient, à la fois avec la guérison et avec eux-mêmes. Ce n'est pas comme si vous vous réveilliez le lendemain matin et que tout était parti ,a-t-elle expliqué.

Pendant ce temps, Franklin essaie de rester positive face à un avenir inconnu.

Ces jours-ci, elle quitte rarement la maison, n'a pas pu travailler et n'a pas assez d'énergie pour s'adonner à des plaisirs quotidiens aussi simples que de regarder la télévision ou de se faire une tasse de café le matin.

Elle espère toutefois que son histoire contribuera à faire prendre conscience de la gravité de la COVID-19, de l'impact que cette maladie a eu sur sa vie et sur celle d'autres personnes, et de la nécessité de poursuivre la recherche de traitements.

D’après un texte d’Isabelle Leger de CBC